Spania: Fostul lider catalan Artur Mas, condamnat la plata a 4,9 milioane de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Conturi a Spaniei insista ca fostul lider catalan Artur Mas si alte noua persoane sa ramburseze suma de 4,9 milioane de euro cheltuita din fonduri publice pentru „votul de independenta“ organizat la 9 noiembrie 2014 in Catalonia, relateaza Reuters.

- Decizie finala pentru un barbat din Alba Iulia condamnat pentru o „lista” impresionanta de infractiuni pe care le-a savarsit in Romania si Spania. Curtea de Apel Alba Iulia l-a condamnat definitiv pe Raul Alexandru Simedru, un tanar de 25 de ani din Alba Iulia, la 8 ani, 2 luni și o zi de inchisoare…

- La un an dupa ce a organizat un referendum privind independenta Cataloniei, fostul lider catalan, Carles Puigdemont, a lansat un nou partid sambata, ca parte a eforturilor de a mobiliza separatistii din Belgia, scrie The Guardian, conform news.ro.Noua grupare, denumita Crida Nacional (Chemarea…

- „Gaura neagra" din bugetul Directiei Agricole Iasi produsa de contabila institutiei se mareste pe zi ce trece, iar cercetarile au fost preluate de catre Politie. Intre timp, contabila acuzata de Curtea de Conturi si angajatii Directiei Agricole de delapidare si-a dat demisia. In prezent, usa de la intrarea…

- Noul partid separatist al fostului lider catalan Carles Puigdemont va fi lansat pe 27 octombrie, data la care parlamentul Cataloniei a adoptat in urma cu un an declaratia unilaterala de independenta, anulata ulterior de Tribunalul Constitutional spaniol, relateaza AFP. Prezentat in iulie,…

- Site-urile Ministerului Economiei, al Partidului Socialist al premierului Pedro Sanchez, al Consiliului Puterii Judiciare sau al firmei care gestioneaza reteaua electrica spaniola REE au fost inaccesibile in jurul orei 15.00 GMT, a constatat AFP. Paginile de internet ale politiei nationale,…

- Hackeri ai miscarii Anonymous care protesteaza impotriva politicii guvernului spaniol in Catalonia au revendicat luni atacuri asupra site-urilor mai multor institutii din Spania, relateaza AFP. Site-urile Ministerului Economiei, al Partidului Socialist al premierului Pedro Sanchez, al…

- Miercuri, 15 august, politistii din cadrul Serviciului Investigații Criminale al IPJ Constanța, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, au depistat un barbat in zona garii CFR Constanța, in varsta de 30 de ani, din municipiul Constanța, pe numele caruia exista un mandat european de arestare,…