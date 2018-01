Spania: Fostul lider al executivului catalan Artur Mas a demisionat de la conducerea PdeCAT

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul spaniol al economiei, Luis de Guindos, a evaluat luni la "un miliard" de euro costul economic al "crizei separatismului" in Catalonia, de fapt a incetinirii cresterii economice in regiune, relateaza France Presse, preluata de Agerpres. Ministrul a estimat că încetinirea…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont i-a cerut, simbata, premierului spaniol Mariano Rajoy sa accepte rezultatele alegerilor regionale anticipate din 21 decembrie, in urma carora partidele separatiste din Catalonia si-au asigurat majoritatea, relateaza site-ul agentiei Reuters. Alegerile nu au reusit…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy a declarat, vineri, ca noul Parlament al Cataloniei ar trebui sa organizeze prima sesiune la 17 ianuarie 2018, ca prim pas pentru restaurarea guvernului regional dupa ce Madridul a înlaturat vechea administratie, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- Liderul destituit al Cataloniei vrea sa revina in Spania. Carles Puigdemont i-a cerut guvernului spaniol sa-i permita intoarcerea in țara, pentru a putea fi prezent la sesiunea inaugurala a noului parlament al regiunii, care are loc pe 23 ianuarie, relateaza Reuters. Carles Puigdemont a condus executivul…

- Intrebat cu privire la propunerea de a dialoga lansata de Puigdemont la Bruxelles, unde acesta s-a autoexilat, Rajoy a raspuns: "Persoana cu care ar trebui sa ia loc la masa de negocieri este cea care a castigat alegerile, doamna (Ines) Arrimadas", cap de lista al partidului anti-independenta Ciudadanos,…

- Liderul fostului executiv regional catalan, Carles Puigdemont, fugit in Belgia impreuna cu patru dintre miniștrii sai pentru a nu ajunge pe mana justiției spaniole dupa ce Catalonia și-a autoproclamat independența, a declarat la Bruxelles ca ar fi dispus 'sa-și asume riscul' de a reveni in Spania…

- Liderul separatist Carles Puigdemont și-a lansat sâmbata, în sala de conferințe a unui hotel de la periferia orașului Bruges, Belgia, campania pentru alegerile regionale în Catalonia. El este convins ca alegerile „vor ratifica” dorința de independența a regiunii.…

- Partidul separatist al liderului catalan destituit, Carles Puigdemont, intenționeaza sa privilegieze negocierea cu statul spaniol, renunțand la o ruptura unilaterala, a declarat joi coordonatoarea generala a formațiunii, transmite AFP, preluata de Agerpres.ro. “Bilateralitatea este necesară”,…

- 'Noi am creat o comisie in parlament pentru a explora posibilitatea amendarii Constituției spre a putea raspunde mai bine aspirațiilor unora dintre catalani', a declarat Dastis pentru BBC. 'Admitem ca exista o situație politica ce merita sa fie analizata, dar, in orice caz, este clar ca decizia…

- Marc Gafarot i Monjo a declarat, miercuri, la Cluj-Napoca, intr-o conferinta de presa la sediul PPMT, ca in Bucuresti atmosfera politica este mult mai centralista decat in Transilvania, aspect care ii afecteaza si pe maghiarii, dar si pe romanii din regiune. „In Romania, in Transilvania,…

- Lider al Partidului Democrat European Catalan, la Cluj: Situația e fara precedent pentru o țara democrata Marc Gafarot i Monjo, coordonatorul departamentului de politica externa al Partidului Democrat European Catalan, a declarat miercuri, intr-o conferința de presa la Cluj, ca starea in care se afla…

- Juncker respinge ideea ca Spania ar incalca statul de drept prin masurile luate impotriva separatiștilor catalani. 'Nu vad ca statul de drept sa fie incalcat de catre autoritațile spaniole. Cred mai degraba ca incalca legea aceia care nu respecta ordinea constituționala spaniola', a spus Juncker…

- Liderul catalan destituit Carles Puigdemont, urmarit de justitia din Spania și care s-a predat autoritaților belgiene, va fi cap de lista al partidului sau, la alegerile regionale anticipate care ar urma sa aiba loc in Catalonia la 21 decembrie, a anuntat formatiunea sa, Partidul Democrat European…

- Urmarit de justitie din Spania, liderul catalan destituit Carles Puigdemont, aflat acum in Belgia, va fi cap de lista al partidului sau la alegerile regionale anticipate care ar urma sa aiba loc in Catalonia la 21 decembrie, a anuntat Partidul Democrat European Catalan (PDeCat).

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont s-a predat poliției belgiene, anunța televiziunea de stat a Belgiei. El era vizat de un mandat european de arestare, dupa ce a plecat din Spania, la scurt timp dupa ce a anunțat independența Cataloniei, determinand Madridul sa suspende autonomia regiunii. Recent,…

- "Ne consideram un guvern legitim. Trebuie sa existe o continuitate in a spune lumii ce se intampla in Spania ... Cu un guvern in inchisoare, alegerile (din 21 decembrie) nu vor fi neutre, independente, normale. Imi doresc o procedura de vot in cele mai bune conditii posibile. Sunt pregatit sa candidez…

- Un judecator din Spania a emis mandate de arest pe numele fostului lider separatist din Catalonia, Carles Puigdemont, și a patru foști consilieri de-ai lui, care se afla acum in Bruxelles, Belgia. Judecatorul Carmen Lamela a emis și o cerere catre procurorul din Belgia pentru a-i reține și a trimis…

- Fostul lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, care a parasit Spania si s-a adapostit in Belgia dupa guvernul sau a fost destituit dupa declararea unilaterala a independentei, spune ca este pregatit sa candideze la alegerilor regionale din 21 decembrie, relateaza Reuters. Un judecator spniol a emis…

- Procesul impotriva fostului sef al executivului catalan Carles Puigdemont si altor membri ai cabinetului sau destituit urmeaza sa inceapa joi la Madrid, in contextul in care Puigdemont se afla inca la Bruxelles si exista posibilitatea prezentarii de catre Spania a unei cereri de extradare pe numele…

- Curtea Constitutionala spaniola a suspendat marti declaratia de independenta a Cataloniei, pe perioada in care ii examineaza legalitatea. Intre timp, presedintele destituit al regiunii, aflat la Bruxelles, anunta ca nu cere azil in Belgia, deplasandu-se aici doar pentru a actiona in "libertate si siguranta".…

- Procurorul general al Spaniei a anuntat, luni, ca fostul lider catalan Carles Puigdemont, alaturi de alti fosti oficiali ai regiunii, vor fi acuzati de rebeliune. Masura a fost luata dupa ce Parlamentul regional a adoptat o declaratie de independenta fata de Spania. Potrivit zf.ro, saptamâna…

- Sute de mii de susținatori ai unitații Spaniei au ieșit duminica pe strazile din Barcelona intr-una dintre cele mai mari demonstrații ale așa-numitei 'majoritați tacute', in contextul masurilor luate de liderii politici catalani pentru independența regiunii din nord-estul Spaniei. Premierul…

- Carles Puigdemont ar putea candida la urmatoarele alegeri regionale din Catalonia doar daca nu va fi arestat pâna atunci, a afirmat, duminica, Alfonso Dastis, ministrul spaniol de Externe, într-un interviu acordat pentru The Associated Press, informeaza Mediafax. Dastis a afirmat…

- Sambata seara au avut loc noi mitinguri pro-Spania in Catalonia. Mii de oameni au demonstrat in piata centrala din Tarragona si, poate mai surprinzator, sute de catalani au venit sa-i intampine calduros pe jucatorii echipei Real Madrid, care joaca duminica in Girona, orasul in care sta Carles Puigdemont.

- Conducerea regiunii Catalonia a fost preluata de catre Soraya Saenz de Santamaria, vicepremierul Spaniei, dupa ce Guvernul de la Madrid a decis, vineri seara, dizolvarea Executivului catalan, condus de Carles Puigdemont, si a Parlamentului regional. Aceasta va conduce regiunea catalana, dupa ce puterea…

- Maria Soraya Saenz de Santamaria Anton a preluat de astazi conducerea regiunii Catalonia, dupa ce Guvernul de la Madrid a decis, vineri seara, dizolvarea Executivului catalan, condus de Carles Puigdemont, si a Parlamentului regional, informeaza Mediafax.

- Liderul catalan Carles Puigdemont a îndemnat sâmbata la o "opoziție democratica" fața de ordinele guvernului spaniol de a-i destitui guvernul și a dizolva parlamentul regional, informeaza dpa și AFP citate de Agerpres. Într-un discurs televizat, Puigdemont a declarat…

- Cine este Soraya Saenz de Santamaria, noul conducator al Cataloniei, cea care va conduce executivul de la Barcelona in numele premierului Mariano Rajoy Dupa ce guvernul de la Madrid a dizolvat parlamentul catalan și a destituit guvernul de la Barcelona, conducerea regiunii nord-estive va fi preluata…

- Romania respinge independența Cataloniei. MAE a transmis, sambata, prin intermediul unui comunicat de presa oficial, ca țara noastra ”reafirma sprijinul ferm pentru suveranitatea si integritatea teritoriala a Spaniei”. „Spania este un aliat important si partener strategic al tarii noastre, relatie…

- Soraya Saenz de Santamaria, vicepremierul Spaniei, va prelua sefia Guvernului regional al Cataloniei, a anuntat, sambata, Guvernul de la Madrid, in contextul in care Executivul spaniol pune in aplicare suspendarea regiunii catalane, informeaza BBC News Online. Aceasta decizie vine dupa…

- Parchetul General din Spania va iniția o procedura judiciara impotriva șefului executivului din Catalonia, Carles Puigdemont. Acesta este suspectat de rebeliune, fapta pentru care risca zeci de ani de inchisoare.

- 'In orele urmatoare trebuie sa ne menținem țara in viața. Trebuie sa o facem intr-un mod pașnic, civilizat și demn, așa cum am facut și vom face mereu', a spus Puigdemont in prima sa declarație publica data dupa ce parlamentul Cataloniei a adoptat o rezoluție ce declara ca regiunea din nord-estul…

- Guvernul spaniol propune luarea de masuri drastice pentru 'restabilirea ordinii constituționale' in Catalonia, cerand Senatului, convocat vineri, sa autorizeze inlocuirea executivului regional, plasarea parlamentului catalan sub tutela, precum și luarea sub control a poliției și media publice, noteaza…

- Parlamentul Cataloniei ar putea declara astazi independența regiunii. Liderul secesionist de la Barcelona, Carles Puigdemont, a facut aceasta declarație dupa ce, saptamana trecuta, autoritațile de la Madrid au anunțat ca vor suspenda autonomia Cataloniei.

- Oficialii catalani au declarat sâmbata ca nu vor accepta controlul direct al Madridului impus asupra regiunii. Cu toate acesta, criza politica care a zdruncinat economia și a ridicat temerile legate de tensiunile prelungite nu da semne de relaxare, noteaza Reuters. Primul Ministru…

- Regele Filip al VI-lea a declarat ca regiunea Catalonia ”este și va continua sa fie” teritoriul statului spaniol, informeaza BBC News. Guvernul spaniol a anunțat ca va declanșa sâmbata articolul 155 din Consituția spaniola ce prevede suspendarea autonomiei politice a regiunii catalane,…

- Guvernul spaniol și opoziția au convenit sa organizeze alegeri anticipate in Catalonia pentru a-l schimba pe Carles Puigdemont, iar scutinul ar urma sa aiba loc in ianuarie 2018. Anuntul a fost facut in cadrul unui interviu de catre socialista Carmen Calvo. Potrivit politicianului, Guvernul de la Madrid…

- Liderul separatist Carles Puigdemont a raspuns ultimatumului dat de Guvernul Spaniei, evitind totuși sa spuna daca a proclamat independența Cataloniei. Premierul Cataloniei refuza sa dea un raspuns clar asupra independentei. El a trimis o scrisoare guvenului de la Madrid in care cere o perioada de…

- Guvernul spaniol va prelua controlul asupra Cataloniei și o va conduce direct daca liderul executivului catalan Carles Puigdemont nu va renunța oficial, pana joi la ora locala 10:00 (08:00 GMT), la demersurile privind independența, a declarat luni vicepremierul spaniol Soraya Saenz de Santamaria,…

- Raspunsul primit luni dimineața de guvernul spaniol de la liderul executivului catalan Carles Puigdemont la cererea de a preciza clar daca a proclamat sau nu independența Cataloniei saptamana trecuta nu este valid, a declarat luni ministrul justiției spaniol Rafael Catala, relateaza Reuters și EFE.…

- Spania sarbatorește, joi, Ziua Naționala, eveniment care urmeaza sa fie marcat la Madrid printr-o serie de manifestații stradale la care participa trupele militare și ale poliției, scrie AP. Serbarea de anul acesta este insa, una tensionata, avand in vedere ca are loc in timpul uneia dintre cele mai…

- Cei doi lideri sunt in favoarea crearii unei comisii care sa analizeze actualul sistem de autonomie regionala, urmand ca peste șase luni parlamentul spaniol sa inceapa dezbaterea asupra reformelor constituționale, a menționat Sanchez. "Am convenit ca a venit momentul sa abordam reforma constituționala",…

- Premierul spaniol, Mariano Rajoy, a declarat miercuri ca i-a cerut liderului catalan, Carles Puigdemont, sa spuna clar daca a declarat sau nu independenta regiunii, dupa un discurs sustinut in Parlamentul regional marti seara, considerat "confuz". Marti, Carles Puigdemont a semnat declaratia…

- Comisia Europeana a afirmat miercuri ca susține eforturile pentru sprijinirea unitații Spaniei dupa demersurile regiunii Catalonia de a-și declara independența, relateaza agenția Reuters. Liderul catalan Carles Puigdemont a facut o declarație simbolica de independența fața…