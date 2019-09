Stiri pe aceeasi tema

- Liderul guvernului socialist in exercitiu, Pedro Sanchez, a triumfat la alegerile din aprilie acest an, dar, cu 123 de deputati din 350, el a fost departe de majoritatea absoluta si are deci nevoie in principal de sprijinul stangii radicale Podemos, care pana acum a refuzat sa i-l acorde. Consultarile…

- Alegerile anticipate nu ar duce la o majoritate clara in parlamentul spaniol, arata un sondaj de opinie preluat luni de Reuters, cu doua saptamani inainte de termenul-limita pana la care premierul in exercitiu, socialistul Pedro Sanchez, trebuie sa gaseasca sprijin pentru un nou guvern. …

- Nicușor Stanciu (26 de ani) s-a maturizat dupa experiențele in strainatate, o spune chiar el. Ce șanse ofera Slaviei, CFR-ului și FCSB-ului in cupele europene, ce ar vrea sa se intample la partida „tricolorilor” cu Spania. Nicușor Stanciu a adus pericolul in casa CFR-ului și, exceptand o noua tentativa…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez nu a obținut sprijinul Parlamentului, in urma unui vot care l-ar fi confirmat in funcție, crescand șansele privind repetarea alegerilor, dupa ce in scrutinul din luna aprilie nu a obținut majoritatea necesara pentru formarea Guvernului, potrivit Reuters.Dupa…

- Camera deputatilor din Spania a refuzat joi sa-i acorde sprijin lui Pedro Sanchez pentru a conduce un nou guvern, dupa ce politicianul a esuat in incheierea unui acord de coalitie cu Podemos, stanga radicala, relateaza AFP si Reuters. Votul apropie Spania de noi alegeri anticipate, care ar fi organizate…

- Premierul interimar al Spaniei, Pedro Sanchez, a declarat joi ca nu intentioneaza sa convoace noi alegeri, in contextul dialogului complicat intre partide, inaintea unui vot al parlamentului pentru investirea sa programat in 22-23 iulie, transmite Reuters. "Nu am in vedere si nu actionez…

- "Nu am in vedere si nu actionez pe baza presupunerii altor alegeri", a sustinut Sanchez intr-un interviu la televiziunea nationala.Formatiunea lui Sanchez, Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE), a obtinut 123 din cele 350 de mandate de deputat la ultimele alegeri, mult sub majoritate,…

- UPDATE ORA 19:43 Grecia: Noua Democratie a castigat alegerile, potrivit sodajului la iesirea de la urne; Syriza isi recunoaste infrangerea Partidul Conservator grec Noua Democratie (ND), condus de Kyriakos Mitsotakis, a castigat alegerile legislative anticipate desfasurate duminica…