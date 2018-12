Spania: Extrema-dreaptă îşi face intrarea în parlamentul regional din Andaluzia Un mic partid de extrema-dreapta, Vox, a intrat duminica in premiera intr-un parlament regional in Spania, castigand 12 locuri la alegerile din Andaluzia si punand capat dominatiei in cea mai populata regiune a tarii, o lovitura pentru premierul socialist Pedro Sanchez, relateaza AFP. Dupa numararea a peste 99% din voturi, Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) a inregistrat cel mai slab rezultat din istoria sa in Andaluzia, o regiune meridionala cu 8,4 milioane de locuitori. Partidul a scazut de la 47 la 33 de locuri, dintr-un total de 109. Mandatele obtinute de stanga radicala nu ii vor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

