- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a anuntat, miercuri seara pe Facebook, ca formatiunea sa Romania 3.0 a avut discutii aprofundate cu Liga Nordului condusa de vicepremierul Italiei Matteo Salvini in vederea unei aliante politice.

- Un mic partid de extrema-dreapta, Vox, a intrat duminica in premiera intr-un parlament regional in Spania, castigand 12 locuri la alegerile din Andaluzia si punand capat dominatiei in cea mai populata regiune a tarii, o lovitura pentru premierul socialist Pedro Sanchez, relateaza AFP. Dupa numararea…

- Vox a castigat 12 locuri din 109 in parlamentul regional din Andaluzia duminica, depasind asteptarile. Un partid anti-imigratie, Vox ar putea avea un rol important intr-o viitoare coalitie din Andaluzia.

- Partidul de extrema dreapta din Spania, Vox, a obtinut duminica 12 locuri in cadrul alegerilor din Andaluzia și ar putea sa ajunga un regizor in regiune, in primul succes electoral pentru extrema dreapta de la revenirea țarii la democrație la sfarșitul anilor '70, relateaza Reuters preluata de mediafax.…

- Un partid de extrema dreapta a câștigat locuri într-un parlament regional spaniol pentru prima data dupa ce țara s-a reîntors la democrație dupa moartea dictatorului Francisco Franco, în 1975, relateaza The Guardian. Cu 99% din voturile numarate în Andaluzia,…

- Majoritatea moldovenilor isi doresc o guvernare care sa dezvolte o tara independenta, fara sa-i integreze in est sau in vest. Ultimul sondaj IMAS arata ca cele mai multe persoane intervievate aleg directia pro-Moldova.

- Partidul de extrema-dreapta Adunarea Nationala (Rassemblement National, RN) a depasit pentru prima data formatiunea La Republique En Marche (LREM), fondata de presedintele Emmanuel Macron, in intentiile de vot la alegerile europarlamentare din luna mai a anului viitor, relateaza agentia Reuters.

- Partidul italian Miscarea 5 Stele (M5S) a respins marti o eventuala alianta cu formatiunile de extrema dreapta din Parlamentul European dupa alegerile europarlamentare din mai 2019, dar deocamdata este indecis in legatura cu viitorii parteneri, transmite Reuters. M5S face parte din actuala coalitie…