- Trei drone echipate cu cate o camera de inalta rezolutie vor survola drumurile publice pentru a detecta comportamentul periculos al soferilor, mai intai in Insulele Canare. Ulterior, dronele ar putea fi utilizate in acest scop si in restul tarii, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant de la…

- Unul dintre cele mai vizitate orase din lume, Barcelona, vrea sa interzica fumatul pe terasele barurilor si restaurantelor. Este vorba de o propunere legislativa care vine sa completeze legea din 2011, prin care in Spania a fost interzis fumatul in spatiile publice, cu exceptia teraselor. Autoritatile…

- Fosta șefa a DIICOT, Alina Bica, ar fi parasit Costa Rica și s-ar fi mutat in Spania, susțin surse citate de catre Antena 3. Plecarea Alinei Bica din Costa Rica ar fi avut loc vineri, cu o zi inainte ca Elena Udrea sa plece din țara latino-americana și sa se intoarca in Romania. Autoritațile costaricane…

- Potrivit sursei citate, cele mai frecvente situatii care au dus la luarea unor masuri de catre autoritatile de protectie a copilului din aceasta tara sunt: situatia de abandon de catre parinti sau reprezentantii legali, minori cu ambii parinti decedati, minori cu probleme de comportament pentru care…

- Starul muzicii pop Shakira a negat, joi, acuzațiile de frauda fiscala pe care i le-au adus autoritațile in domeniu din Spania, care spun ca aceasta datoreaza statului peste 14,5 milioane de euro, potrivit MEDIAFAX.Shakira s-a prezentat, joi, la o instanța din Esplugues de Llobregat, langa…

- Autoritațile din Italia au anunțat joi ca au confiscat 1.665 de masini folosite de o retea infractionala de romani pentru a jefui oameni pe strada in Italia si in alte tari europene, informeaza agentia dpa si presa italiana. Carabinierii au fost sprijiniți in aceasta actiune de politia din Romania,…

- ”Este un nou semnal de alarma. Este extrem de important ca toate controalele sa fie facute publice. Fiecare dintre noi trebuie sa știm ce cumparam și de unde cumparam. Daca ne uitam la starea de sanatate a populației vedem ca este tot mai precara. Trebuie și noi sa ne facem ordine in țara noastra.…

- Un cutremur puternic a avut loc in noaptea de duminica spre luni, in Cota Rica. Seismul cu magnitudinea 6,1 s-a inregistrat in apropierea frontierei cu Panama, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS). Din fericire nu s-au inregistrat victime. Autoritatile din Costa Rica au precizat ca seismul…