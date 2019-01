Stiri pe aceeasi tema

- Partidul de extrema dreapta Vox ar intra in Parlamentul spaniol cu 13% din voturi daca alegerile ar fi organizate in acest moment, ceea e ar putea oferi majoritatea conservatorilor, potrivit unui sondaj publicat miercuri și citat de AFP.

