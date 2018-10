Coalitia separatista la putere in Catalonia s-a aflat marti in minoritate, dupa un dezacord intre cele doua partide care o constituie, situatie ce pune in pericol executivul regional prezidat de Quim Torra, relateaza AFP.



Cele doua formatiuni, Esquerra Republicana de Catalunya (Stanga Republicana, ERC) si Junts per Catalunya (Impreuna pentru Catalonia, JxC), sunt divizate de mai multe luni asupra raspunsului de adus la suspendarea ordonata de justitie a sase deputati separatisti inchisi sau in exil pentru rolul lor in tentativa esuata de a declara independenta la 27 octombrie 2017.

…