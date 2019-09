Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București decide azi daca Traian Basescu a colaborat sau nu cu fosta securitate. Este vorba despre dosarul cunoscut sub numele “Petrov”, numele sub care Traian Basescu ar fi semnat note catre fosta securitatea pe vremea cand era student. Acțiunea impotriva fostului președinte a fost…

- Un sofer din Tulcea va sta 4 ani la inchisoare dupa ce a provocat un accident rutier mortal, in Alba, in ianuarie 2016. Sentinta definitiva in procesul penal a fost pronuntata marti, 10 septembrie 2019, la Curtea de Apel Alba Iulia.

- Barbatul de 41 de ani, din Petroșani, trimis in judecata dupa ce, pe 25 februarie, ar fi jefuit o casa de schimb valutar din Bumbești-Jiu, va afla sentința finala la Curtea de Apel Craiova, dupa ce a atacat prima sentința. Judecatoria Targu-Jiu l-a condamnat pe Daniel Bostanaru la trei ani…

- Asociatia “My Transylvania”, in parteneriat cu Fundatia “Conservation Carpathia”, a continuat seria evenimentelor prin care promoveaza satul romanesc, produsele locale si frumusetea naturii prin organizarea unei manifestari la Dambovicioara – Electric camping. Circa 50 de participanti din Brasov, Pitesti,…

- Tanarul de 29 de ani, din comuna Barbatești, care in luna mai a anului trecut, a șocat intreaga țara, cand și-a ucis soția, intr-un apartament din Timișoara, a aflat sentința finala la Curtea de Apel Timișoara. Sorin Olteanu va executa 15 ani de inchisoare, dupa ce instanța i-a respins apelul formulat…

- Augustin Zegrean, fost presedinte CCR, reactie la achitarea lui Toni Grebla: 'Sistemul a vrut sa arate ca nu face Curtea ce vrea ea' Augustin Zegrean, fostul presedinte al Curtii Constitutionale, reactioneaza la decizia completului de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ...

- Camera Deputatilor a adoptat, ieri, proiectul legii pensiilor, reexaminata ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale, fiind inregistrate 197 voturi ”pentru”, niciun vot ”impotriva” si 70 abtineri, potrivit Agerpres.Fostul ministru al Muncii Olguta Vasilescu, initiator al proiectului, a precizat ca…

- F .T. Judecatorii de la Curtea de Apel Ploiești au decis condamnarea unui lector universitar de la Universitatea de Petrol și Gaze (UPG) Ploiești, acuzat de procurori ca a luat bani de la unii dintre studenți pentru a le acorda note de trecere, la doi ani, noua luni și zece zile de inchisoare, cu suspendare.…