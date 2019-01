Stiri pe aceeasi tema

- Copilul de doi ani care a cazut într-un puț cu diametrul de 25 de centimetri în sudul Spaniei a fost gasit mort în noaptea de vineri spre sâmbata, dupa 13 zile de operațiuni excepționale de salavare, a spus prefectul Andaluziei, relateaza AFP.”Din pacate la 1.25 dimineața…

- Intemperiile au facut patru victime in doua zile in regiunea Asturia (nord-vestul Spaniei), unde era inca valabila joi o alerta de inundatii, au informat serviciile de urgenta regionale, citate de AFP. Potrivit diverselor comunicate de presa emise de catre acestea, un barbat in varsta…

- 19 grade, soare. In departare se vede marea, de un albastru calm, dar aici sunt munți taioși și rai. Și o groapa mare, cat sa inghita un copil de 2 ani. Reporterul Libertatea se afla in locul spre care, de 8 zile, sunt ațintiți ochii intregii lumi. Pentru ca de 8 zile, intr-un sat din sudul Spaniei…

