Spania: Copilul căzut într-un puţ a fost găsit mort Copilul cazut intr-un put ingust si adanc in sudul Spaniei a fost gasit mort in cursul noptii de vineri spre sambata, dupa 13 zile de cautari de o amploare fara precedent, a anuntat prefectul Andaluziei, potrivit AFP. "Din nefericire, la orele 01.25 (00.25 GMT), echipele de salvare au ajuns la nivelul putului in care il cautau pe Julen si au gasit localizat corpul fara viata al micutului", a scris pe Twitter Alfonso Gomez de Celis. La 13 ianuarie, baiatul a cazut intr-unl put abandonat cu diametrul de 25 de centimetri si o adancime de peste 100 de metri. Incidentul s-a petrecut atunci cand baiatul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

