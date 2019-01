Stiri pe aceeasi tema

- Copilul cazut intr-un put ingust si adanc in sudul Spaniei a fost gasit mort in cursul noptii de vineri spre sambata, dupa 13 zile de cautari de o amploare fara precedent, a anuntat prefectul Andaluziei, potrivit AFP. ‘Din nefericire, la orele 01.25 (00.25 GMT), echipele de salvare au ajuns la nivelul…

- Într-o operațiune fara precedent care ține Spania cu sufletul la gura, un grup de mineri de elita a ajuns vineri la aproape doi metri de puțul adânc în care a cazut în urma cu 12 zile un copil de doi ani, scrie AFP.De o mare complexitate și risc, aceasta operațiune în…

- O echipa de mineri-salvatori care a sapat o galerie subterana a ajuns vineri dimineata la mai putin de doi metri de putul in care a cazut un copil in urma cu 12 zile, in Spania, relateaza AFP care citeaza surse oficiale. Minerii, sositi special din Asturia (nord-vest), specializati in operatiuni de…

- Intemperiile au facut patru victime in doua zile in regiunea Asturia (nord-vestul Spaniei), unde era inca valabila joi o alerta de inundatii, au informat serviciile de urgenta regionale, citate de AFP. Potrivit diverselor comunicate de presa emise de catre acestea, un barbat in varsta…

- Operațiunea de salvare a copilului care a cazut intr-un puț in sudul Spaniei continua, iar inginerii se așteapta sa mai dureze cel puțin doua zile. Se crede ca baiețelul de 2 ani a cazut pana la cel puțin 73 de metri adancime.

- Gara Atocha din centrul capitalei Spaniei, Madrid, a fost evacuata miercuri, cu putin inainte de ora locala 10:00, la ordinul politiei, a anuntat societatea nationala de exploatare a cailor ferate spaniole Renfe, potrivit Reuters si EFE. Totodata, reteaua de trenuri regionale din Madrid a comunicat…

