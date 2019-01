Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de salvatori din sudul Spaniei au inceput forarea unui tunel paralel cu un put in care a cazut un baietel in varsta de doi ani in urma cu o saptamana, in speranta ca il pot salva.

- Julen, baietelul de doar doi ani care a cazut intr-un put adinc de 100 de metri, nu este singura drama prin care familia micutului trece. Totul s-a petrecut acum trei zile in Spania, Totalan.

- Autoritatile spaniole declara ca probele reprezinta confirmarea ca baiatul se afla cu adevarat in fantana. Totusi, sansele supravietuirii acestuia scad de la ora la ora, potrivit publicatiei Sky News, relateaza Mediafax.Baiatul in varsta de doi ani, numit Julen, a cazut la o adancime de mai…

- Soarta lui Julen, un baiat in varsta de doi ani, tinea miercuri Spania cu sufletul la gura, in timp ce salvatori incearca prin toate mijloacele sa gaseasca acest copil blocat de trei zile intr-un put foarte stramt si adanc, relateaza AFP preluata de news.ro.Autoritatile au identificat copilul…

- Peste 100 de oameni incearca sa il salveze pe baiatul care a cazut intr-o fantana ingusta, in sudul Spaniei. Operatiunea de salvare se desfasoara de peste 40 de ore, informeaza Mediafax.Mai mult de 100 de pompieri si angajati ai echipajelor de urgenta din sudul Spaniei, continua misiunea de…

- Poliția din Spania și echipele de salvare duc o lupta contra cronometru pentru a salva un copil de 2 ani care a cazut intr-o fantana de 100 de metri adancime, conform Dailymail. Copilașul, pe nume Yulen, a...

- Un copil de doi ani din apropiere de Malaga, Spania, a cazut intr-un puț ingust, iar echipele de salvatori incearca de peste 24 de ore sa ajunga la el, scrie BBC News. Salvatorii din sudul Spaniei incearca sa gaseasca un baiat in varsta de doi ani care a cazut intr-un puț de sonda adanc de 100 de metri…

- Operatiune de salvare in Pitesti. Echipajele ISU au intervenit ca sa recupereze un caine blocat intr-un put de 12 metri adancime. Dupa zeci de minute de emotii pentru proprietari, pompierii au reusit sa-l scoata la suprafata, nevatamat.