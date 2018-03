Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite analizeaza o serie de optiuni privind luarea unor masuri impotriva Rusiei dupa atacul cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale in orasul britanic Salisbury, a anuntat sambata Departamentul de Stat al SUA, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Peste 20 de persoane au fost ranite dupa ce politia a folosit bastoanele pentru a dispersa protestatarii din zona cladirilor federale din Barcelona.Protestele de vineri au fost organizate de o grupare separatista inainte ca decizia Curtii sa fie anuntata. Dar hotararea a inflamat spiritele…

- Conducerea Transgaz se revolta impotriva confiscarii profitului de catre stat. Guvernul cere 90% din profitul net din 2017 sub forma de dividende pentru actionari, dar compania vrea sa dea doar 50%. Transgaz argumenteaza ca ar ramane fara bani de investitii. Si probabil ca aceasta este situatia tuturor…

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, a anuntat miercuri seara ca Jordi Turull este noul candidat pentru aceasta pozitie.Turull, fost purtator de cuvant al guvernului catalan, este anchetat in legatura cu proclamarea independentei regiunii fata de Spania la 27 octombrie 2017,…

- Insula Paștelui, unul dintre cele mai cunoscute obiective naturale de pe pamant, datorita celor aproape 900 de statui monumentale antice de aici, este in pericol, avertizeaza UNESCO intr-un raport publicat recent. Parte a patrimoniului mondial, insula este in pericol din cauza valurilor uriașe care…

- Curtea Suprema din Israel a suspendat un plan guvernamental care prevede expulzarea in curand a mii de migranti africani intrati ilegal in tara, relateaza joi AFP. Instanta, sesizata de organizatii pentru apararea drepturilor migrantilor, a decis suspendarea planului pana pe 26 martie, dand statului…

- Guvernul va adopta, joi, printr-o ordonanta de urgenta, masuri pentru evitarea dezangajarii fondurilor europene. Potrivit premierului Viorica Dancila, vor putea fi incheiate contracte de finantare cu o valoare mai mare decat prevedeau alocarile initiale din programele operationale. “Astazi vom avea…

- Dupa ce Neymar ar fi cerut sa plece de la PSG, dorind revenirea in Spania, o alta vedeta a echipei ar putea pleca la vara. L'Equipe scrie ca italianul Marco Verratti se gandește la plecarea de la PSG, dupa ce francezii au fost eliminați din optimilie UEFA Champions League. Impresarul jucatorului, Mino…

- Lupta cu ilegalitațile comise de angajații instituțiilor publice și private trece la un nou nivel. Guvernul a aprobat astazi proiectul de lege privind avertizorii de integritate. Conceptul prevede încurajarea angajaților sa denunțe ilegalitațile comise în cadrul instituției în…

- Mai multe persoane au fost ranite duminica la aeroportul din Dusseldorf in urma unor ciocniri intre manifestanti pro-kurzi, turci si politie, transmite AFP, care citeaza politia federala germana.Politia a dispersat cu gaze lacrimogene o manifestatie a militantilor pro-kurzi, care protestau…

- Barcelona, liderul din Spania, va juca pe terenul celor de la Malaga, ultima clasata, duminica, de la ora 20:45. Pentru meciul din etapa a 28-a din La Liga, formația antrenata de Ernesto Valverde nu va conta pe Leo Messi. Barcelona a anunțat ca atacantul argentinian de 30 de ani nu este in lot pentru…

- Un judecator al Curtii Supreme din Spania a refuzat vineri sa acorde permisiunea de iesire din inchisoare solicitata de separatistul Jordi Sanchez, candidat la presedintia catalana, pentru a asista la dezbaterea propriei sale investituri, programata pentru luni, relateaza AFP.Din moment ce…

- Departamentul de Stat si cel al Apararii din SUA au decis ca se vor cheltui 40 de milioane de dolari pentru a se lupta cu propaganda sponsorizata de guvernele straine, o parte din bani venind din sectorul privat, scrie NEWS.RO, citand Politico.Citeste si: ALERTA - Codurile de vreme rea, PRELUNGITE:…

- Atletico Madrid, locul 2 din Spania, s-a impus categoric pe teren propriu, 4-0 cu Leganes, intr-un meci din etapa a 26-a din La Liga. Omul meciului a fost francezul Antoine Griezmann. Atacantul de 26 de ani a marcat toate cele patru goluri ale formației lui Diego Simeone, reușind cel mai bun meci din…

- Un fost președinte al Curții Constituționale, profesorul Ioan Vida, susține ca președintele Klaus Iohannis este obligat sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi. „Atunci cand s-a facut Constitutia asta, din care eu am scris o parte buna, s-au stabilit competentele legate. Aceste competente…

- Justitia spaniola a emis miercuri un mandat de arestare aplicabil doar pe teritoriul tarii impotriva separatistei catalane Anna Gabriel, aflata in exil in Elvetia pentru a se sustrage unei eventuale incarcerari in legatura cu tentativa de secesiune a Cataloniei, transmite AFP.. In decizia sa, judecatorul…

- Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat in procesul in care organizatia nonguvernamentala "Asociația Cultural-Universala Mihai Eminescu" il acuza pe presedintele Klaus Iohannis ca nu formulat niciun raspuns la cererea ca Ministerului de Externe sa ii fie transmise propuneri pentru acordarea de "sprijin…

- Drumul spre stațiunea Muntele Baișorii este blocat de zeci de autoturisme care nu pot inainta din cauza poleiului. Potrivit stiridecluj.ro, mai multi soferi si pasageri au coborat din masini pentru a impinge autospeciala de politie care patina pe polei. De altfel, in zona, coloana de masini…

- Patru jucatori de la West Bromwich, aflați in cantonament la Barcelona, vor fi amendați cu salariul pe doua saptamani pentru un incident din capitala Catalunyei. Numele lor: Barry, Evans, Myhill și Livermore. Marți, West Brom (ultimul loc in Premier League) a plecat in Spania, la Barcelona, intr-un…

- Folosirea camerelor de supraveghere face ca activitatea polițiștilor sa se desfasoare mult mai usor. Atunci cand un șofer este tras pe dreapta, agentul are obligatia sa il informeze ca este filmat. Aceste filmari pot fi folosite in instanța, rolul lor fiind sa il protejeze atat pe polițist,…

- Intamplare ca-n filme pentru un dentist din Capitala. Barbatul a fost amendat de Politie cu 10.000 de lei pentru ca i-a fost spart cabinetul stomatologic. Medicul a raportat furtul la politie a oferit drept dovezi imaginile surprinse de camerele de supraveghere, dar a fost tras la rasoundere dintr-un…

- Un șofer a suferit leziuni grave dupa ce a intrat cu mașina intr-un stalp. Accidentul a avut loc luni (12 februarie) seara, in Gradina Viilor din Carei. La fața locului s-au deplasat echipaje de la Poliție și SMURD. Oamenii legii au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili circumstanțele in care…

- Unul din patru copii irakieni sufera de saracie si patru milioane au nevoie de asistenta din cauza razboiului purtat in aceasta tara cu militantii gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), a comunicat duminica UNICEF, transmite Reuters. ONU a anchetat 150 de atacuri impotriva unor institutii de invatamant…

- Guvernul a luat joi, 8 februarie, o serie de masuri pentru menținerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat. Este vorba despre angajații din domeniile IT care desfașoara activitați de creare…

- Oamenii de afaceri din Romania sustin ca anul 2017 a fost probabil unul dintre cele mai agitate din punct de vedere fiscal, dar spun ca nu cer de la Guvernul taxe mai mici sau scutiri, ci stabilitate si predictibilitate fara de care nu pot sa se dezvolte.

- Angajatii part-time, din cele patru categorii cuprinse in OUG-ul avizat joi de Consiliul Economic si Social (CES), vor plati contributii sociale doar pentru sumele primite, restul, pana la suma aferenta salariului minim pe economie, urmand a fi suportata de angajator, a afirmat joi ministrul Finantelor,…

- Un raport al Inspectoratului de Politie al Judetului Caras-Severin releva faptul ca, in ultimul an, cantitatea de material lemnos confiscata de pe urma taierilor ilegale a fost in crestere fata de anul precedent. La capitolul infractionalitatii in domeniul silvic, cei de la IPJ subliniaza…

- Duminica, 4 februarie, in jurul orei 23:30, un polițist din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca – Secția 4 Poliție și un jandarm din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca in timp ce iși desfașurau atribuțiile de serviciu pe raza cartierului Manaștur, au observat un conducator auto care…

- Seful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, le-a cerut duminica separatistilor catalani sa desemneze la conducerea provinciei un candidat care respecta legea, inlocuindu-l pe Carles Puigdemont, instalat in Belgia si aflat sub incidenta unui mandat de arestare emis de catre Spania, informeaza AFP.…

- "Supermarketurile au aratat un leadership adevarat, acum trebuie ca Guvernul sa intervina si sa introduca o legislatie care sa interzica in intregime vanzarile de bauturi energizante pentru copii", a declarat celebrul chef britanic intr-un mesaj publicat pe Twitter. Jamie Oliver, care sustine…

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare, scrie Mediafax. Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial…

- La data de 27 ianuarie, o delegație din Moldova formata din reprezentanți ai Biroului relații cu diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de Stat și reprezentantul Organizației Internaționale pentru Migrație, Misiunea in Moldova (OIM), aflindu-se in vizita de lucru in Spania, au avut intilnire cu reprezentanții…

- Principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost retinut duminica de politie la Moscova, la cateva minute dupa ce s-a alaturat sustinatorilor sai reuniti in capitala Rusiei pentru a protesta impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP."Tocmai m-au arestat. Nu are…

- Vicepreședintele PNL al Consiliului Județean Brașov, Adrian Gabor, a prezentat, intr-o conferința de presa, un rezumat al Carții Negre a guvernarii PSD, al carei mesaj, concentrat este „2017 – Un an pierdut pentru Romania. PSD dauneaza grav romanilor”. In esenta, iata ideile principale: Din totalul…

- Parchetul spaniol a anuntat luni ca a cerut Curtii Supreme reactivarea mandatului de arestare international impotriva liderului destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, sosit luni dimineata la Copenhaga, unde urmeaza sa participe la o conferinta, relateaza AFP, Reuters si dpa. Deplasarea…

- Sambata seara peste 20.000 de oameni au luat cu asalt Piața Universitații pentru a protesta impotriva modificarii legilor justiției și codurilor penale. Și in țara au ieșit cateva mii de persoane in aproape toate orașele importante ale țarii. Au existat și incidente intre jandarmi și protestatari, aceștia…

- Un protest de amploare este organizat sambata in capitala, la care sunt asteptati cel putin 20 mii de oameni din toata tara. Manifestantii din marile orase au pornit deja spre Bucuresti. Printre aceștia se regasește și un grup din Alba Iulia. Oamenii s-au strans inainte de pranz in fața Instituției…

- O femeie a gasit 20.000 de lei pe strada și a predat banii la Poliție f[r[ s[ stea pe ganduri. O femeie din Constanța a gasit peste 20.000 de lei pe strada, bani care fusesera pierduți de o octogenara, și a predat banii la Poliție. Constanțeanca va primi de la Poliție o diploma de excelența. Potrivit…

- Proteste violente la Atena. Zeci de mii de oameni au iesit în strada dupa ce Guvernul a impus noi masuri de austeritate. Manifestatiile au fost marcare de violente de amploare. Oamenii au aruncat cu vopsea, pietre si fumigene în directia fortelor de ordine. Politia…

- Autoritatile fiscale din Spania investigheaza daca sumele virate de FC Barcelona catre fundatia lui Lionel Messi, în valoare de peste 12 milioane de euro, ar fi putut fi de fapt plati ascunse catre starul argentinian, scrie El Mundo. Ziarul, care a avut acces la documentele Football…

- Politistii atentioneaza soferii sa manifeste prudenta la volan, in contextul conditiilor meteo nefavorabile. Oamenii legii reamintesc drumurile inchise pe perioada sezonului rece si cum se circula in tara. Pentru a nu fi implicati in accidente rutiere, Politia recomanda soferilor sa nu porneasca la…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Timișoara au pus in mișcare acțiunea penala fața de cei doi tineri, in varsta de 17 și 20 de ani. Ei au fost prezentați instanței cu propunere de arestare preventiva și judecatorii au decis sa ii trimita in spatele gratiilor pentru urmatoarele…

- Unui primar din localitatea Pedrera (Spania) i se cere demisia dupa ce a facut declarații șocante. În localitate a avut loc, saptamâna trecuta, un accident rutier în care au fost implicati mai multi români. Acestia au lovit în mod repetat…

- Este informatia momentului! Ministrul Carmen Dan a convocat o sedinta de urgenta dupa ce un scandal de amploare s-a declansat dupa ce s-a aflat ca barbatul suspectat ca a agresat doi copii in Capitala este agent in cadrul Brigazii Rutiere.Potrivit informatiilor obtinute de STIRIPESURSE.RO,…

- Dupa jumatate de an in care a jucat foarte putin la CFR Cluj, Dan Nistor a simtit nevoia de a-si spune varianta conform careia ar fi tinut pe nedrept de Dan Petrescu pe banca de rezerve in Gruia. Protagonistul unui schimb in vara, atunci cand Nascimento si Nistor au schimbat taberele pe…

- Guvernul va aproba, in sedinta de miercuri, un memorandum pentru a pastra statutul special pentru programatorii din domeniul IT, astfel incat veniturile acestora sa nu fie afectate de trecerea contributiilor sociale in sarcina angajatilor.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri, pentru MEDIAFAX, referitor la proiectul de modificare a codurilor penale, initiat de social democratul Catalin Radulescu, ca PSD se transforma intr-o organizatie care vrea sa ii protejeze pe cei care au savarsit fapte de coruptie.„Suntem…

- Peste 5.000 de oameni au protestat in Peru, chiar in timpul sarbatorii de Craciun. Oamenii au vrut sa-și arate nemulțumirea fața de grațierea acordata fostului președinte Alberto Fujimori, care a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru corupție și crime impotriva umanitații. Totodata, ei au…