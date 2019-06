Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din India a condamnat, luni, trei barbati la inchisoare pe viata pentru rapirea, violarea si uciderea unei fetite musulmane in varsta de 8 ani anul trecut, in Kashmir. Alti trei barbati au primit cate 5 ani de inchisoare pentru distrugere de probe, relateaza CNN.

- Cinci romani cu varste intre 18 și 24 de ani, au fost condamnați la cate zece ani de inchisoare dupa ce au violat in grup o tanara intr-un parc din Marea Britanie și au filmat intreg atacul cu telefoanele lor mobile. Cei cinci atacatori: Florin Calin, 20 de ani, Dorel Diaconu, 23 de ani, Oprea Dobre,…

- Patru barbati, condamnati la executarea unor pedepse privative de libertate, au fost incarcerati la sfarsitul saptamanii trecute de politistii Sectiei 4 Politie Rurala Leordina si depusi in penitenciar. Pe numele celor patru barbati, toti domiciliati in Petrova, Judecatoria Gurahont, judetul Arad, a…

- Doi barbati din Navodari, respectiv Constanta, condamnati la inchisoare cu executare au fost retinuti de politisti. Potrivit IPJ Constanta, la data de 17 aprilie a.c., politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale al IPJ Constanta au depistat un barbat, in varsta de 26 de ani, din orasul…

- Justitia olandeza a condamnat luni doi barbati la un an si noua luni de inchisoare pentru ca au furnizat munitii ce urmau sa fie utilizate in cadrul unui proiect de atentat terorist dejucat in Franta in 2016, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.In total, cinci suspecti au fost inculpati dupa…

- Doi tineri, unul de 22 de ani si celalalt de 25 de ani, condamnati la inchisoare pentru ca au violat, in urma cu 5 ani, doua tinere din Slobozia au fost prinsi in Germania, in urma unei cooperari internationale.

- Doi tineri, unul de 22 de ani si celalalt de 25 de ani, condamnati la inchisoare pentru ca au violat, in octombrie 2014, doua tinere din Slobozia au fost prinsi in Germania, in urma cooperarii dintre politistii romani si germani, scrie news.ro.Politia Romana anunta ca, in urma cooperarii dintre…

- Tribunalul Alba a pronunțat sentința in cazul a trei barbați din Alba, intr-un dosar de trafic de etnobotanice. Un complet de judecata a pronuntat miercuri, 27 martie 2019, sentinta definitiva. Cei trei au ramas cu pedepsele principale decise la Tribunalul Alba: M. Daniel Florin – 6 luni de inchisoare…