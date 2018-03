Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Catalonei organizeaza o dezbatere și voteaza, joi, un nou candidat la funcția de premier al regiunii, dupa ce liderul catalan Jordi Sanchez a renunțat la candidatura pentru ca se afla in arest. Roger Torrent, președintele Parlamentului de la Barcelona a anunțat, miercuri seara, ca Jordi…

- Jordi Sanchez, candidatul secesionist la presedintia guvernului Cataloniei aflat in detentie provizorie, a renuntat la candidatura pentru a permite formarea rapida a unui executiv regional, a anuntat miercuri presedintele parlamentului catalan, Roger Torrent, informeaza AFP. Jordi ''Sanchez…

- Romanca Simona Halep si-a marit avansul in fruntea clasamentului mondial al jucatoarelor profesioniste (WTA), dat publicitatii luni, dupa semifinala jucata la Indian Wells (California). Halep, care a ajuns 19 saptamani ca lider WTA, are 860 de puncte in plus fata de urmatoarea clasata,…

- Candidatul PL la functia de primar de Chisinau, Valeriu Munteanu, sustine ca lansarea in cursa electorala a lui Ion Ceban din partea socialistilor nu este o surpriza. Potrivit lui, acum liderul PDM, Vlad Plahotniuc, ar avea doi candidati pentru functia de primar al Capitalei, Ion Ceban si Silvia Radu,…

- Manifestantii care au marsaluit duminica pe strazile Barcelonei pentru a cere formarea unui nou guvern regional care sa reia eforturile de separarea a Cataloniei de Spania, in pofida opozitiei Madridului si obstacolelor de ordin legal, informeaza site-ul postului France 24.

- Un judecator al Curtii Supreme din Spania a refuzat vineri sa acorde permisiunea de iesire din inchisoare solicitata de separatistul Jordi Sanchez, candidat la presedintia catalana, pentru a asista la dezbaterea propriei sale investituri, programata pentru luni, relateaza AFP. Din moment ce Jordi…

- Presedintele parlamentului Cataloniei a inceput luni la Barcelona consultari cu partidele, in cautarea unui nou candidat la conducerea executivului regiunii, dupa retragerea liderului separatist Carles Puigdemont, informeaza AFP. Fostul sef al executivului catalan - destituit de guvernul spaniol dupa…

- Ben Emerson, avocatul lui Carles Puigdemont, a precizat ca aceasta initiativa este motivata de actele Guvernului spaniol dupa declansarea crizei politice din Catalonia, care ar fi incalcat mai multe norme ce privesc dreptul de a fi ales sau libertatile de asociere si expresie. ”Cum justifica…

- Presedintele catalan destituit, separatistul Carles Puigdemont, a anuntat joi, intr-un mesaj video postat pe retelele sociale, ca renunta sa mai vizeze presedintia Catalonia, pentru a facilita formarea "unui guvern cat mai rapid posibil", transmite AFP.

- Carles Puigdemont, liderul catalan, a anuntat, joi seara, ca renunta la candidatura sa pentru functia de ministru-presedinte al Cataloniei, scrie presa franceza. Revenim cu amanunte

- Silvio Berlusconi, a carui istorie personala din ultimii 25 de ani se confunda cu cea a Italiei, este simbolul ''eternei reîntoarceri'' pe scena politica din Peninsula, în al carei prim-plan revine acum, la 81 de ani, dupa ce fusese ''îngropat''

- Regele Felipe al Spaniei a fost intampinat cu proteste in cadrul primei sale vizite in Catalonia de cand a avut loc referendumul privind independenta regiunii in octombrie 2017, scrie BBC potrivit News.ro . Regele a ajuns in Barcelona pentru Mobile World Congress, un eveniment dedicat tehnologiei, iar…

- Institutul National de Administratie (INA) recruteaza personal specializat (formatori) pentru derularea programelor de perfectionare, care vor fi organizate in anul 2018. Persoanele interesate au posibilitatea de a-și depune dosarele de candidatura online, accesand link-ul: http://ina.gov.ro/recrutarePP…

- Justitia spaniola a emis miercuri un mandat de arestare aplicabil doar pe teritoriul tarii impotriva separatistei catalane Anna Gabriel, aflata in exil in Elvetia pentru a se sustrage unei eventuale incarcerari in legatura cu tentativa de secesiune a Cataloniei, transmite AFP.. In decizia sa, judecatorul…

- Desemnat de fostul prim ministru consilier pentru organizarea EURO 2020 in Romania, Gica Popescu a luat o decizie importanta.Fostul internațional a cerut schimbarea statutului sau din funcția de consilier al primului minstru in consilier benevol, informeaza gsp.ro. Astfel, Gica Popescu nu…

- Indexul privind democratia din Romania a atins nivelul cel mai redus din 2006 si pana in prezent, arata un grafic al The Economist. In total, 167 de tari au fost notate de la 0 la 10 pe baza a 60 de indicatori. Graficul publicat de The Economist arata ca notele de la 0-4 indica un “regim autoritarist”,…

- ”Detentia lor de catre Spania constituie o insulta la adresa drepturilor omului si este menita sa-i impiedice sa-si joace rolurile de reprezentanti ai poporului catalan”, a declarat intr-o conferinta de presa Ben Emmerson, avocatul presedintiilor asociatiilor separatiste Jordi Sanchez si Jordi Cuixart,…

- Separatistul Carles Puigdemont a recunoscut miercuri ca a avut „îndoieli” cu privire la candidatura sa la presedintia Cataloniei, pe care da asigurari ca si-o mentine, în urma difuzarii de catre o televiziune spaniola a unui mesaj privat în care acesta arunca prosopul,…

- Daca in alte perioade de mercato transfera "la numar", Gigi Becali a schimbat putin strategia in aceasta iarna si a ales sa aduca la echipa doi jucatori experimentati care sa acopere posturi importante din Nicolae Dica. Si, din spusele finantatorului FCSB, roadele incep sa se vada. …

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat sambata ca a blocat investirea ca sef al executivului catalan a lui Carles Puigdemont, exilat in Belgia in timp ce face obiectul unei proceduri judiciare in tara, relateaza AFP. "Curtea Constitutionala a decis in unanimitate sa suspende preventiv…

- Guvernul spaniol a anuntat ca va cere justitiei sa blocheze candidatura lui Carles Puigdemont la presedintia regiunii Catalonia, intrucat acesta este vizat de un mandat de arestare in Spania, relateaza AFP.Puigdemont, care s-a exilat in Belgia pentru a scapa de proceduri judiciare din cauza…

- Guvernul spaniol a anuntat, joi, ca va parcurge toti pasii necesari pentru a preveni realegerea lui Carles Puigdemont in fruntea guvernului regional al Cataloniei, dupa ce partidele proindependenta care au cistigat alegerile anticipate sustin nominalizarea lui Puigdemont, relateaza agentia Reuters.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca Viorica Dancila risca sa aiba soarta lui Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, care au fost maziliți dupa ce au intrat in conflict cu Liviu Dragnea. Orban considera ca Dancila va rezista doar pana in momentul in care va da semne de independența, pentru ca ”Liviu…

- Guvernul Spaniei a facut un prim pas pentru prevenirea realegerii fostul lider catalan Carles Puigdemont la conducerea acestei regiuni spaniole, a anuntat joi vicepremierul Soraya Saenz de Santamaria, potrivit Reuters. Puigdemont traieste la Bruxelles pentru a evita sa fie arestat in legatura…

- "Comitetul Executiv National va vota in plen, vineri, orice propunere de membru al Guvernului si va fi un vot politic. Acum aflu ca domnul presedinte a spus asta. Eu am spus tot timpul, raspund la orice invitatie de la presedinte pe tema profilului minstrilor”, a declarat Liviu Dragnea. Presedintele…

- Curtea Suprema din Spania a respins luni solicitarea procuraturii de reactivare a unui mandat european de arestare impotriva liderului catalan Carles Puigdemont, relateaza Reuters si DPA. Puigdemont, care luni se afla in Danemarca pentru a sustine un discurs la Universitatea din Copenhaga,…

- Acesta publica o fotografie a lui Puigdemont pe aeroportul din Bruxelles, precizand ca avionul a decolat spre Copenhaga inaintea orei locale 08:00 (07:00 GMT). Potrivit EFE, Puigdemont a ajuns deja la Copenhaga, cu o cursa a companiei Ryanair care a aterizat in capitala Danemarcei la ora locala 8:20…

- In 2017, Curtea Suprema din Spania a emis un mandat international de arestare pe numele lui Puigdemont, care a fost ulterior retras pentru a evita o decizie a autoritatilor belgiene de a-i acorda azil politicianului catalan. Carles Puigdemont se afla in exil autoimpus la Bruxelles de cand…

- Carles Puigdemont nu va reveni la conducerea regiunii Catalonia, a declarat pentru Reuters purtatorul de cuvant al guvernului spaniol, Inigo Mendez de Vigo, care a precizat ca Madridul va continua sa conduca direct regiunea atata timp cat va fi necesar. Mendez de Vigo, care este si ministrul Educatiei,…

- Impreuna pentru Catalonia si ERC - republicanii de stanga - "sunt de acord sa-l sustina pe Carles Puigdemont drept candidat la presedintia regiunii Catalonia", au anuntat cele doua partide, intr-un comunicat comun, care nu precizeaza daca acordul implica acceptarea unei investituri la distanta. Aceasta…

- PSD este din nou la mâna lui Klaus Iohannis. Presedintele declara ca daca social democratii nu sunt în stare sa guverneze, nu va mai numi un alt premier de la PSD. În acest moment, conform Constitutiei, Guvernul poate avea un premier interimar pentru cel mult 45 de zile,…

- Ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu a declarat luni, la TVR, ca, daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa numeasca un premier de la PSD, atunci se va trece la “solutia de avarie”, suspendarea sefului statului pe motiv ca nu respecta Constitutia. “Vom merge la Cotroceni cu o lista de semnaturi…

- Comitetul Executiv National al PSD i-a retras luni sprijinul politic lui Mihai Tudose, au precizat pentru AGERPRES surse politice. In urma acestei situatii, Tudose a anuntat ca demisioneaza din functia de prim-ministru. AGERPRES/(AS, autor: Ctalina Matei, editor: Karina Olteanu, editor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin Ambasada Romaniei la Madrid si Consulatul General al Romaniei la Sevilla, a urmarit indeaproape evenimentele desfasurate in localitatea Pedrera, provincia Sevilla, inca de la declansarea acestora, si mentioneaza ca, de la inceputul tensiunilor, in 6 ianuarie,…

- Liderii principalelor partide separatiste din Catalonia au anuntat, miercuri, ca au ajuns la un acord pentru a-l numi pe Carles Puigdemont în functia de sef al Guvernului regional, în pofida faptului ca fostul lider catalan este acuzat de rebeliune. Puigdemont, care se afla în…

- Presedintele destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, este invitat sa preia conducerea acestui nou Executiv, insa liderul catalan se afla in exil, in Belgia. Acordul a fost incheiat marti seara, la Bruxelles, de catre Puiegdemont si Secretarul General al Stangii Republicane catalane (ERC),…

- Garbine Muguruza s-a accidentat și a abandonat la Sydney. Rateaza șansa de a o dobori pe Simona Halep din fruntea WTA. Sportiva din Spania a cerut wild-card, pentru a participa la Sydney. Insa, o accidentare, pe care o acuza de la finalul anului trecut, nu-i da pace. Astfel ca a fost silita sa se retraga…

- Potrivit lui Badalau, Comitetul Executiv Național al PSD, care urmeaza sa se reuneasca în curând, va decide daca e nevoie de un congres, scrie evz.ro. Numarul 2 din PSD a mai spus ca Guvernul ar putea fi restructurat astfel încât Executivul sa fie „mai…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont i-a cerut, simbata, premierului spaniol Mariano Rajoy sa accepte rezultatele alegerilor regionale anticipate din 21 decembrie, in urma carora partidele separatiste din Catalonia si-au asigurat majoritatea, relateaza site-ul agentiei Reuters. Alegerile nu au reusit…

- Petitia, publicata pe site-ul Change.org, a adunat peste 21,000 de semnaturi in doar trei zile si a devenit un subiect viral pe Twitter, cu peste 150.000 de utilizatori comentand pe marginea acestuia.Autorii petitiei au copiat limbajul separatistilor catalani, argumentand ca Tabarnia, denumire…

- Liderul destituit al Cataloniei vrea sa revina in Spania. Carles Puigdemont i-a cerut guvernului spaniol sa-i permita intoarcerea in țara, pentru a putea fi prezent la sesiunea inaugurala a noului parlament al regiunii, care are loc pe 23 ianuarie, relateaza Reuters. Carles Puigdemont a condus executivul…

- Rajoy mizase pe faptul ca partidele unioniste vor prelua controlul asupra guvernului regional catalan pe care l-a demis in octombrie pentru ca promova separarea Cataloniei de Spania."Sustinatorii independentei au pierdut din sprijin. Mai putin decat speram noi, dar au pierdut", a insistat…

- Fostul presedinte separatist catalan Carles Puigdemont, destituit de Madrid si exilat la Bruxelles, a cerut vineri sa fie ascultat de institutiile europene, la o zi dupa victoria separatistilor in alegerile din Catalonia, si s-a declarat dispus sa se intalneasca cu seful Guvernului spaniol Mariano…

- Antrenorul echipei Manchester City, Josep Guardiola, a fost acuzat de rebeliune de jandarmeria spaniola, pentru comportamentul sau in cadrul manifestatiilor pentru independenta Cataloniei, din iunie, informeaza El Nacional, citat de news.ro.Potrivit unui raport al jandarmeriei, lui Guardiola,…

- Liderul catalan destituit de catre Madrid, Carles Puigdemont, i-a propus vineri sefului guvernului central spaniol, Mariano Rajoy, sa se intalneasca in afara Spaniei, dupa victoria taberei sale separatiste la alegerile care au avut loc joi in regiunea Catalonia, relateaza AFP si Reuters. …