Alegerile legislative anticipate care vor avea loc in Spania la 10 noiembrie au putine sanse sa rezolve blocajul politic persistent intre partidele de stanga si cele de dreapta, indica un sondaj agregat publicat marti de cotidianul El Pais, transmite Reuters. Alegatorii spanioli sunt chemati sa-si exprima optiunile pentru a doua oara in acest an, dupa ce premierul in functie, socialistul Pedro Sanchez, nu a reusit sa construiasca o majoritate in urma scrutinului din aprilie. Sondajul a fost publicat in saptamana in care liderii separatisti catalani au fost condamnati de justitie la pedepse grele…