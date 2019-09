Spania - Bilanţul inundaţiilor a urcat la şapte morţi Trupul neinsufletit al unui olandez in varsta de 66 de ani, dat disparut duminica in urma inundatiilor care au afectat sud-estul Spaniei, a fost gasit marti, bilantul deceselor urcand la sapte, au anuntat surse din cadrul autoritatilor locale, potrivit AFP. "Trupul unui cetatean olandez dat disparut a fost recuperat", a precizat pentru AFP un purtator de cuvant al subprefectului din Alicante, provincia cea mai afectata de inundatii. "Semnalmentele oferite de familie corespund trupului recuperat", a precizat acesta. Barbatul a fost surprins si luat de torentii unui curs de apa din comuna Dolores… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata si aproximativ 3.500 au fost evacuate in doua zile de ploi torentiale in sud-estul Spaniei, in timp ce numeroase drumuri, cai ferate si un aeroport au fost...

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata si aproximativ 3.500 au fost evacuate in doua zile de ploi torentiale in sud-estul Spaniei, in timp ce numeroase drumuri, cai ferate si un aeroport au fost inchise vineri, au anuntat autoritatile, relateaza sambata Reuters si AFP. Furtunile au lovit zona…

- Sud-estul Spaniei este afectat de cele mai grave inundatii din istorie. In Murcia, Valencia, Almeria si Alicante parca a lovit potopul. Cel putin cinci oameni au murit, iar 3.500 au fost evacuati dupa ce ploile torentiale au transformat strazile in rauri.

- Doua persoane au murit joi dupa ce mașina in care se aflau a fost luata de ape in urma inundațiilor provocate de ploile abundente care au cazut in ultimele 24 de ore in estul Spaniei, au anunțat serviciile locale de intervenție, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Liviu Dragnea, la prima apariție…

- Cel puțin 140 de persoane au murit și alte cateva sute de mii au fost evacuate in India din cauza inundațiilor puternice provocate de ploile musonice din ultima perioada, au anunțat autoritațile indiene, citate de BBC, potrivit Mediafax.Citește și: Dezvaluiri incendiare! Cine era invitatul…

- Atacul dintr-un centru comercial din El Paso, oraș texan cu puternica majoritate hispanica, a urcat la 22 de morți, a anunțat luni poliția locala, citata de AFP.Una dintre victime "a decedat în aceasta dimineața la spital" în timp ce a doua a decedat în jurul orei…

- Victima este un barbat care a fost luat de torenti in timp ce se deplasa cu masina, se arata intr-un mesaj publicat de autoritati pe contul de Twitter al regiunii.Potrivit cotidianului spaniol El Pais, nivelul raului Cidacos, afluent al fluviului Ebru, a crescut de la 11 centimetri la 4,23…

- Bilantul inundatiilor care au afectat regiunea rusa Irkutsk, din apropierea Lacului Baikal, a urcat marti la 14 morti, au precizat autoritatile ruse, potrivit AFP preluata de Agerpres. "Potrivit celor mai recente informatii, 14 persoane au decedat si 13 sunt date disparute", a precizat pentru…