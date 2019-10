Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 131 de persoane au fost ranite in urma violentelor izbucnite pe strazile din Barcelona, ca urmare a condamnarii a noua lideri separatisti catalani in legatura cu rolul pe care l-au jucat in tentativa de proclamare a independentei regiunii, in 2017. Cel putin 45 de zoruri au fost anulate si…

- Proteste spontane la Barcelona, dupa ce mai multi lideri separatisti au fost condamnati la ani grei de închisoare. Polițiștii intervin în seara de luni împotriva miilor de manifestanți catalani adunați la aeroportul din Barcelona.

- Espanol, al doilea mare club din Barcelona, isi reafirma respectul pentru deciziile justitie, dar cheama la gasirea unor solutii politice si democratice la criza sociala din regiune, dupa ce instanta suprema spaniola a condamnat la inchisoare mai multi lideri separatisti catalani, potrivit news.ro"In…

- FC Barcelona a emis, luni, un comunicat, dupa ce Înalta Curte spaniola a dictat sentinte cu închisoarea în cazul unor lideri separatisti catalani, informeaza News.ro."FC Barcelona, ca una dintre enitatile de vârf din Catalonia si în concordanta cu reputatia sa…

