- Ministrii apararii ai Germaniei, Frantei si Spaniei au semnat luni un acord-cadru pentru construirea noului avion de lupta european al viitorului, proiect etalon al apararii europene, prevazut sa devina operational in 2040, transmite Ageerpres.

- Comisia Europeana a decis joi sa initieze proceduri impotriva Croatiei, Ciprului, Germaniei, Greciei, Italiei, Portugaliei, Romaniei, Sloveniei si Suediei pentru constatarea neindeplinirii obligatiilor in ceea ce priveste punerea in

- Regulile fiscale din Uniunea Europeana ruineaza continentul si trebuie schimbate, a declarat miercuri vicepremierul italian Matteo Salvini, potrivit Reuters. "Daca exista reguli europene care ruineaza continentul, ele trebuie schimbate", a declarat el presei cu ocazia unei intalniri cu oameni…

- Iranul a notificat saptamana trecuta China, Franta, Germania, Rusia si Marea Britanie in legatura cu decizia sa de a inceta indeplinirea unora dintre aceste angajamente, la un an dupa ce SUA s-au retras unilateral din acord si au reinstituit sanctiuni impotriva Teheranului.In cadrul acordului,…

- Joi, 9 mai, a avut loc in Sibiu, cu mare fast, Summitul informal al Sefilor de Stat sau Guvern din Uniunea Europeana. La summit au participat sefi de stat sau de gurven din 27 de tari membre ale Uniunii, printre care: cancelerul Germaniei, Angela Merkel, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, prim-ministrul…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, are in vedere propunerea unei modificari a Tratatului de la Lisabona, ca urmare a careia sa rezulte o reformare a unei Uniuni Europene anacronice. Propunerii urmeaza sa i se de-a glas chiar in cadrul Summit-ului Consiliului European, organizat la Sibiu. Liderul de…

- 8 ore de discuții furtunoase intr-o reuniune extraordinara la Bruxelles, la finalul carora liderii Uniunii Europene au acceptat o noua amanare a Brexit-ului cu șase luni, respectiv pana la 31 octombrie 2019, termen care obliga partidele din Marea Britanie sa se organizeze de urgența pentru a finaliza…