Ministrul spaniol de externe, Josep Borrell, a afirmat vineri ca Madridul nu-i va permite opozantului venezuelean Leopoldo Lopez sa faca ''un centru de activism politic'' din ambasada Spaniei la Caracas, unde el s-a refugiat, relateaza AFP.



''Spania nu va permite ca ambasada sa sa se transforme in centru de activism politic'', a declarat Borrell in cursul unei vizite in Liban. Declaratiile sale pentru presa au fost transmise de catre televiziunea publica spaniola TVE.



''Suntem de asemenea convinsi ca, in aceste conditii, Venezuela…