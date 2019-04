Spania, afectata de greve masive in transporturile aeriene si feroviare Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Spania, unde in urmatoarele zile sunt programate greve in sectoarele de transport aerian, feroviar si portuar.



MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Spania ca, in perioada 15-28 aprilie, sunt anuntate o serie de greve in transporturile aeriene si feroviare.



Astfel, a fost declansata o greva a personalului de securitate din Aeroportul Adolfo Suarez Madrid Barajas. Greva afecteaza serviciile de control de securitate si acces in zonele de imbarcare din… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al MAE, a fost declansata o greva a personalului de securitate din Aeroportul Adolfo Suarez Madrid Barajas. Greva afecteaza serviciile de control de securitate si acces in zonele de imbarcare din cele patru terminale ale aeroportului. Se recomanda celor ce urmeaza sa foloseasca…

- Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: +302106728879 si +302106744544 si cel al Consulatului General la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate…

- In zonele de coasta, vantul va sufla, la rafala, cu viteze de peste 100 - 110 km/h. Cel mai puternic moment al furtunii de vant se va inregistra in dupa-amiaza zilei, in zona de coasta nord-vestica, forta rafalelor de vant putand atinge 7 - 8 grade pe scara Beaufort (80 km/h, cu valuri inalte de…

- Potrivit unui comunicat transmis miercuri de MAE, conform informatiilor furnizate, locul de intalnire si de pornire este Plaza Urquinaona (foarte aproape de Plaza Catalunya), la ora 18,00. Nu este cunoscut inca itinerariul protestului, dar se anticipeaza un numar mare de persoane participante, demonstratiile…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei, Comunitatea Autonoma Catalonia ca, in conformitate cu datele transmise de politia regionala, pentru joi, 28 februarie, sunt anuntate demonstratii in centrul orasului…

- MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei, Comunitatea Autonoma Catalonia, ca, in conformitate cu datele transmise de politia regionala, pentru 28 februarie sunt anuntate demonstratii in centrul orasului Barcelona. Conform informatiilor…

- Transportul in comun din comunitatea autonoma Catalonia va fi afectat de o greva generala, joi, 21 februarie, potrivit unei avertizari de calatorie a Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Atenționarea ii vizeaza pe cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, sambata, 16 februarie, in Barcelona vor avea loc manifestari de strada. Cetatenii romani pot…