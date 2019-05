Spania: Acuzaţia de rebeliune a fost menţinută împotriva a nouă separatişti Intr-un document consultat de AFP, Ministerul Public cere in special condamnarea pentru rebeliune a fostului vicepresedinte regional Oriol Junqueras la o pedeapsa de 25 de ani, aceleasi solicitari ca inainte de deschiderea in februarie in acest proces care ajunge la sfarsit. Dupa 16 saptamani de audieri, Ministerul Public mentine acelasi capat de acuzare - care presupune o 'revolta violenta' - impotriva altor opt acuzati aflati in detentie provizorie. Apararea sustine ca doar fortele de ordine au recurs la violenta. In cazul a doi dintre acuzati, Jordi Sanchez si Jordi Cuixart, lideri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

