- AJOFM Alba, prin biroul EURES, pune la dispoziția celor interesați de un loc de munca in strainatate lista cu locurile vacante. Sunt necesare cunoștințe de limba germana sau engleza pentru aproape toate posturile, iar țarile ofertante sunt: Germania, Danemarca, Suedia, Finlanda, Norvegia, Irlanda, Olanda,…

- Campionatul Mondial de handbal masculin din Germania si Danemarca este din ce in ce mai spectaculos, iar surprizele continua sa se inmulteasca, Ultima a fost furnizata de Rusia, care a terminat la egalitate cu Germania, 22-22, chiar in fieful nemtilor, la Berlin. In ziua a 5-a au...

- Favoritele meciurilor disputate duminica in cadrul Campionatului Mondial de handbal masculin s-au impus fara probleme, Qatarul fiind singura echipa care a caștigat pornind cu șansa a doua. Macedonia, Croația, Ungaria, Spania și Suedia și-au caștigat meciurile la cel puțin cinci goluri diferența și ocupa…

- Spania si-a depus candidatura la castigarea titlului mondial, alaturi de alte nationale mari precum Germania, Franta, Danemarca si Norvegia, dupa ce a trecut cu bine de primul test important, 32-25 cu Islanda, intr-un meci din Grupa B. Ungaria si Qatar si-au revenit dupa o prima...

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta trimite trei jucatori la Campionatul Mondial din Germania si Danemarca, programat in aceasta perioada. Portarul Nikola Mitrevski si interul stanga Velko Markoski vor evolua pentru Macedonia, in Grupa B, din care mai fac parte campioana europeana…

- Doua secvente de acum opt ani, decupate din istoria handbalului feminin romanesc. Campionatul European din 2010 s-a disputat in Danemarca si Norvegia. O echipa tricolora condusa de pe margine de catre Radu Voina, care a inceput, ca de obicei, schiopatand. Victorie cu Spania, esec cu Danemarca, scor…

- Romania va juca ultimul sau meci din grupa miercuri, 5 decembrie, contra Norvegiei, la Brest, de la ora 22:00, in direct la TVR 1 și in format liveTEXT pe www.libertatea.ro. Romania – Norvegia Handbalistele tricolore abordeaza cu un moral excelent partida contra septuplei campioane europene și tripla…

- Danemarca a caștigat duelul cu vecina nordica, Suedia, scor 30-29, in partida de debut de la Campionatul European de handbal feminin din Franța. Meciul a fost decis dupa arbitrajul video. Romania debuteaza sambata, de la ora 19:00, contra Cehiei. Partida poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și in direct…