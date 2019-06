Spania a solicitat Franței să îl extrădeze pe fostul lider al ETA, Josu Ternera Autoritațile spaniole au solicitat oficial Franței extradarea fostului lider al gruparii separatiste basce ETA, Josu Ternera, care a fost arestat luna trecuta în Franța în urma unei operațiuni comune a autoritaților din cele doua țari, a informat o sursa judiciara franceza, citata de Euronews. Madridul dorește judecarea acestuia pentru un atac cu bomba din 1987 din Zaragoza, care a dus la moartea a 11 persoane. O instanța din Paris a decis miercuri ca Ternera poate fi eliberat sub control judiciar, însa el a fost menținut în arest dupa ce autoritațile franceze… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

