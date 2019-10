Stiri pe aceeasi tema

- Ramasitele dictatorului spaniol Francisco Franco vor fi exhumate joi din mausoleul din apropiere de Madrid unde sunt ingropate, a anuntat luni guvernul spaniol, potrivit AFP. Ele vor fi apoi transferate la cimitirul din Pardo, la periferia capitalei spaniole, o operatiune care se va derula…

- Adunarea generala a clubului FC Barcelona a votat duminica propunerea de retragere a distinctiilor oferite de gruparea catalana lui Francisco Franco in perioada in care Spania s-a aflat sub dictatura acestuia, informeaza AFP.

- Curtea Suprema spaniola a respins marti recursul descendentilor lui Franco si a decis in favoarea exhumarii ramasitelor dictatorului din mausoleul sau din apropiere de Madrid, unde a fost inmormantat in anul 1975, verdict care ar putea pune capat deceniilor de controverse pe tema locului unde ar trebui…

