- O echipa de mineri-salvatori care a sapat o galerie subterana a ajuns vineri dimineata la mai putin de doi metri de putul in care a cazut un copil in urma cu 12 zile, in Spania, relateaza AFP care citeaza surse oficiale. Minerii, sositi special din Asturia (nord-vest), specializati in operatiuni de…

- 19 grade, soare. In departare se vede marea, de un albastru calm, dar aici sunt munți taioși și rai. Și o groapa mare, cat sa inghita un copil de 2 ani. Reporterul Libertatea se afla in locul spre care, de 8 zile, sunt ațintiți ochii intregii lumi. Pentru ca de 8 zile, intr-un sat din sudul Spaniei…

- Julen Rosello, un copil de doar doi ani, care a cazut in urma cu opt zile intr-un puț foarte adanc și stramt din apropiere de Malaga, este cautat de atunci, din data de 13 ianuarie, de salvatori. O prima imagine a puștiului scapat in strafundurile pamantului a fost facuta publica de cei de la elmundo.es.…

- Membrii echipei de salvatori vor avea nevoie de inca doua zile pentru a ajunge la un baietel in varsta de 2 ani, ramas blocat incepand de duminica intr-un put adanc din sudul Spaniei, a anuntat joi un expert care ia parte la operatiune, citat de Reuters. Autoritatile si-au exprimat speranta ca baiatul…

- Cautarile continua joi în Spania pentru a-l gasi pe Julen, baiețelul de doi ani care a cazut duminica într-un puț foarte îngust și adânc, cu speranțe din ce în ce mai mici de a-l gasi în viața, scrie AFP.Autoritațile, care nu au gasit nicio dovada ca micuțul…

- Un copil de doi ani din apropiere de Malaga, Spania, a cazut intr-un puț ingust, iar echipele de salvatori incearca de peste 24 de ore sa ajunga la el, scrie BBC News. Salvatorii din sudul Spaniei incearca sa gaseasca un baiat in varsta de doi ani care a cazut intr-un puț de sonda adanc de 100 de metri…

- Un tanar britanic, Nixon Smith, și-a pierdut viața dupa o excursie in Spania. Autoritațile au anunțat ca i-au gasit cadavrul. Povestea e o inlanțuire de evenimente nefericite care au dus la decesul tanarului de 23 de ani, a anunțat thesun.co.uk . Pe 17 noiembrie, cu doua zile inainte de a pleca spre…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, si primarul orasului Madrid, Manuela Carmena Castrillo, au stabilit crearea de grupuri comune de lucru pentru dezvoltarea unor proiecte in domeniul mobilitatii urbane, smart city si turismului. Motivul: edilul Bucurestiului vrea sa dezvolte orasul cu ajutorul specialistilor…