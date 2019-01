Spaima străinilor. Lista motivelor pentru care investitorii ocolesc judeţul lui Dragnea Numarul firmelor nou deschise, in primele opt luni din acest an, cu acționari din afara țarii, nu a sarit de zece in nici unul din aceste județe, iar capitalul investit abia daca a trecut de 1.000 de euro. Nici in alte 23 de județe numarul firmelor inființate de straini nu trece de 30. Investitorii din afara țarii ocolesc zonele sarace, degeaba sunt aici cele mai mici salarii medii din țara daca nu exista un pol de afaceri, un magnet, care sa atraga business-uri pe orizontala sau pe verticala. Cea mai mare parte a investitorilor straini s-a imbulzit in Bucuresti si in Ilfov unde s-au deschis… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul imobilelor vandute in Romania, in luna decembrie 2018, a fost de 36.190, cu 10.323 mai putine fata de noiembrie, arata datele Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), publicate vineri. Numărul caselor, terenurilor şi apartamentelor care au făcut obiectul…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate a scazut, in primele 11 luni din 2018, cu 3,45%, comparativ cu perioada similara din 2017, la 5.206 unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza AGERPRES . Cele 5.206 de societati noi aveau un…

- Cursurile au fost suspendate integral, luni, in judetele Timis si Mehedinti, dar si in unele unitati scolare din Arad, Arges, Bihor, Caras-Severin, Cluj, Dolj, Hunedoara, Maramures, Olt, Satu Mare si Valcea, din cauza vremii sau a unor probleme in alimentarea cu electricitate, anunta Ministerul Educatiei…

- Businessman-ul roman este reprezentat, in principal, de un barbat cu varsta intre 40-49 de ani, din Capitala, cu studii superioare, care are afaceri in constructii, transport, productie sau comert, conform unei analize de specialitate. Peste 1,3 milioane de oameni activeaza, in prezent, in…

- Un bordel a fost descoperit joi de polițiști chiar langa sediul Poliției Municipale Ploiești! Oamenii legii au știut ce se petrece in imediata lor proximitate, dar n-au acționat, pentru a-i prinde pe toți „peștii” care trimiteau fete la „produs”, a informat republicanews.ro . Polițiștii prahoveni au…

- Companii Conferinta „Romania 100 de ani de business“, Iasi. Topul celor mai mari companii din judetul Iasi: primele 20 au aproape un sfert din businessul total al judetului Secțiune susținuta de Romania 100 de idei de business Tweet Print Mail Autor: Madalina Panaete astazi, 00:07 9 …

- Peste 35.700 de locuri de munca sunt vacante in intreaga tara, anunta Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cele mai multe dintre acestea sunt disponibile in Bucuresti si in judetele Prahova si Dolj, scrie news.ro.Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca ANOFM sunt inregistrate 34.745 locuri de munca, in data de 17 octombrie 2018.Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti ndash; 6.169,…