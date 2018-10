DUPA GRATII…Curtea de Apel Iasi a dat verdictul final in dosarul in care Marian Zlataru, spaima Popeniului, a fost judecat pentru furt calificat in forma continuata. Magistratii au decis condamnarea tanarului de 19 ani la doi ani de inchisoare si pedeapsa accesorie de interzicerea unor drepturi pe o perioada de doi ani. Tanarul din Popeni, [...]