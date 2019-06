Şpăgile imaginare ale „comisarului“ Mihăiţă Mihaita Sapciuc a profitat de o cutuma rusinoasa pentru societatea romaneasca: reprezentantii institutiilor publice primesc spaga. In motivarea sentintei de condamnare a lui Sapciuc, obtinuta de „Ziarul de Iasi", se mentioneaza ca acesta a comis faptele pe 24 septembrie 2015, cand, in doar trei ore, s-a plimbat prin satele Bahluiu, Zbereni si Cireseni si a convins gestionarii sau patronii a trei magazine sa ii dea mita. In al patrulea a fost decons (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 260 de gospodarii din 11 județe au fost afectate de inundațiile din ultimele 24 de ore. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a transmis ca noua persoane au fost evacuate preventiv, potrivit Mediafax.IGSU a transmis, miercuri dimineața, ca pompierii au intervenit non…

- O publicație ieșeana anunța, zilele trecute, ca mitingul de pe 9 mai, de la Iași ar putea fi anulat, deoarece lui Dragnea i-ar fi frica. Acest tip de fake news arata cat de disperata e Opoziția de la București. Dupa ce Clujul, fief anti-PSD, a gazduit atat mitingul PNL cat și pe cel al USR […] Opoziția…

- PNL l-a invitat pe presedintele Klaus Iohannis la mitingurile pe care le va organiza la Iasi si Bucuresti, liberalii dorind ca mitingul din Capitala sa se desfasoare in Piata Victoriei, relateaza News.ro.Citește și: FOTO - Cum s-a vazut codul roșu de vant cu aspect tornadic in Calarași/ Petre…

- In perioada 9-13 mai 2019, Grupul Skepsis va organiza a VI-a editie a Festivalului International de Teatru de Tineret APOLLO – un eveniment care reuneste si in acest an la Alba Iulia trupe independente, teatre institutionalizate, grupuri studentesti si artisti liberi de pretudinteni, Evenimentul promoveaza…

- Internetul a luat foc dupa anuntarea marelui miting al PSD din 9 mai la care va participa si Liviu Dragnea. Revolta a luat insa si alte forme, iar internautii s-au dovedit plini de inspiratie. Pe retelele de socializare au aparut clipuri haioase in care Dragnea este intruchipat de Hitler. Cam asa arata…

- Conducerea IPJ Iași anunța, dupa ce o polițista din Pașcani, implicata anul trecut intr-un accident cu o mașina de serviciu, a scris ca autoturismele cu care sunt trimiși unii polițiști la evenimente sunt „mașinile morții”, ca 40 de autospeciale au fost cumparate din 2018, potrivit Mediafax.„In…

- Anul acesta, conferinta organizata de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR), filiala Iasi, are tema „Sanatate pentru toti", fiind asteptati sa participe peste 500 de asistenti medicali. Organizatorii au precizat ca au confirmat deja participarea…