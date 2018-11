SPAGHETE PUTTANESCA, delicioasa reteta de post TIMPI DE PREPARARE Timp de preparare: 5 min Timp de gatire: 15 min Gata in: 20 min INGREDIENTE 350 g spaghete 65 ml ulei masline extravirgin 4 caței de usturoi mari, tocați fin 800 g roșii decojite 75 g masline (fara samburi și tocate) 1 lingurița capere 3 fileuri de anșoa, tocate (opțional) 1 lingurița oregano uscat 1/2 lingurița piper 2 lingurițe patrunjel proaspat tocat sare dupa gust *Opțional, parmezan ras pentru decorat MOD DE PREPARARE Spaghete Puttanesca – cele mai bune și rapide paste de post pe care le poți face, acestea sunt. Partea și mai buna? Nu ai cum sa greșești… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

