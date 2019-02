Stiri pe aceeasi tema

- Daca îți plac pastele carbonara, cu siguranța te vei îndragosti și de aceasta rețeta de cartofi la cuptor. Este sațioasa și foarte simplu de preparat, ideala pentru prânz sau o cina în familie.

- Este vorba de o reteta pregatita doar din legume coapte. Atunci cand vremea nu ne permite, putem folosi cu incredere si un grill pentru aragaz. Rezultatul este la fel de fabulos. Tocanita are si un aspect deosebit, intrucat toate legumele vor fi asezate in straturi.

- Colesterolul crescut și tensiunea ridicata reprezinta factori de risc pentru apariția bolilor cardiovasculare. Vezi cum le poți scadea dupa o rețeta Amish.Credincioșii Amish apeleaza intotdeauna la ingrediente naturale pentru a trata orice boala.

- Pentru astazi am pregatit o rețeta de-a dreptul delicioasa, care te va face sa te lingi pe degete. Este vorba despre spaghete cu ton și lamaie, un deliciu ușor de preparat și extrem de delicios.

- O rețeta clasica și universala, celebrii „pigs in a blanket” sunt aperitivul ideal. Carnaciorii in aluat merg la orice ocazie, chiar și la un rasfaț de unul singur. Cu doar doua ingrediente, iata cum poți savura o gustare de toate zilele!

- Daca ai pofta de gustare si vrei ceva sanatos in preajma sarbatorilor de iarna, pasta de avocado este alegerea perfecta! Vei petrece doar 15 minute in bucatarie si pe deasupra, este foarte usor de facut. De asemenea, ai nevoie de foarte putine ingrediente.

- In ultimii ani, comenzile online de mancare au luat amploare in Romania, incepand cu localurile fast food si continuand cu restaurantele clasice, care au inceput si ele sa ofere mancare la domiciliu sau la birou. Cererea este si ea in plina crestere, dat fiind faptul ca tot mai multi romani…

- Este un nou inceput de saptamana, sarbatorile de iarna se apropie, iar timpul pe care il poti petrece in bucatarie devine tot mai scurt. Iti propunem o salata Nicoise cu paste, pentru un pranz consistent si rapid de preparat.