Spaghete carbonara cu smantana

Ador pastele pentru ca sunt rapide si usor de facut,pot fi facute in multiple combinatii, asa ca ori de cate ori am ocazia si mai ales atunci cand sunt in criza de timp le pregatesc. Astazi a fost randul celebrelor paste carbonara si am ales varianta cu smantana ca sa poata fi mai pe gustul nostru. Combinatia dintre baconul usor afumat, smantana, galbenus si parimigiano regiano s-a dovedit a fi una excelenta si portiile generoase au disparut rapid din farfurii! Ingrediente: 250 gr spaghete 100 gr bacon 200 gr smantana 50 gr parmezan ras 2 galbenusuri 1 lingura unt Mod de preparare: Incingem untul…