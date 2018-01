Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Mihai Tudose are luni dimineața o intalnire cu o parte din miniștrii cabinetului, inaintea ședinței PSD de la ora 14:00. Printre cei prezenți la ședința se numara și vicepremierul Marcel Ciolacu. Deși ar putea fi considerata o ședința obișnuita, astazi liderii PSD se reunesc de la ora 14:00…

- Compania SpaceX a lansat duminica seara, dupa mai multe amanari, un vehicul spatial in cadrul unei misiuni secrete a guvernului american, cunoscuta sub numele de "Zuma", informeaza AFP. O racheta din gama Falcon 9 a decolat de la baza Cape Canaveral din Florida la ora locala 20.00 (01.00…

- ”Gerul Bobotezei” va fi maine unul cam… tropical. Sunt așteptate valori maxime de 16 grade Celsius. Climatologii spun ca acesta este efectul dereglarii climei. Din ce cauza? Parerile sunt imparțite, unii spun ca este un fenomen natural, alții ca de vina ar fi industria. Exista insa și o alta explicație:…

- Potrivit Profit.ro, super-racheta Falcon Heavy dezvoltata de SpaceX, companie fondata și condusa de antreprenorul american Elon Musk, a fost transportata la baza de la Cape Canaveral din Florida in vederea lansarii in cursul acestei luni. Falcon Heavy va avea o incarcatura puțin mai neobișnuita…

- Anul 2018 se anunta a fi unul de pomina pentru descoperirile spatiale, mai multe tari urmand sa trimita misiuni catre Luna, catre alte planete din Sistemul Solar, dar si catre Soare. In plus, unele nave deja lansate vor ajunge langa asteroizii catre care au pornit cu ani in urma. NASA lanseaza…

- Ministerul Apararii Naționale a publicat, pe pagina oficiala de Facebook, o filmare cu un plugușor cantat de militarii din Afganistan, intitulat "Plugușorul Inimilor Neinfricate"."Aho, aho, copii și frați/ 400 numarați/ Stați puțin și nu plecați/ In Afganistan v-aflați/OPORD-ul l-analizați/…

- Elon Musk a prezentat recent o imagine cu super-racheta Falcon Heavy cu care doreste sa transporte, in 2018, oameni pe Marte. In prezent, nava se afla in etapa de a asambla in hangarul Space X din Florida. Uriasa racheta va efectua primele teste de zbor luna viitoare, informeaza The Sun. Anterior, cea…

- Ipoteza uluitoare a unui inginer albaiulian: Muntii Apuseni s-au format in urma impactului unui meteorit cu Terra, acum peste 100 de milioane de ani! In 2012, albaiulianul Marius Petru Paniti, un inginer chimist pasionat de speologie, descoperea, explorand doua pesteri din judetul Caras-Severin, niste…

- Compania SpaceX, deținuta de Elon Musk, a folosit vineri o racheta reutilizata de tip Falcon 9, care a transportat pe orbita nu mai puțin de 10 sateliți. Este cea de-a patra lansare in vederea modernizarii rețelei de telefonie mobila și de date Iridium, cu sediul principal in Virginia. Costurile se…

- Imediat, au inceput sa curga fel de fel de pareri referitoare la ciudatul corp luminos. Nu, nu este vorba despre vreun extraterestru, si nici de de vreun traseu special al lui Mos Craciun care aduce daruri de Sarbatori. Enigma a fost dezlegata destul de repede. Este vorba despre lansarea rachetei…

- Pentagonul a publicat un filmuleț în care doua avioane de lupta urmaresc un obiect ce pare a fi OZN. Misiunea celor doua avioane ar fi avut loc în 2014, deznodamântul acțiunii fiind unul necunoscut în prezent. Cele doua aparate de zbor se aflau aproape…

- Un start-up din Japonia a atras fonduri de 90 de milioane de dolari pentru a trimite un vehicul pe Luna. Unul dintre scopurile misiunii este montarea primului panou publicitar la suprafata satelitului natural al Pamantului, pe care firma vrea sa proiecteze logo-urile sponsorilor, cu Terra pe fundal.…

- Cea mai tanara insula de pe Terra, aparuta in arhipelagul Tonga dupa o eruptie vulcanica in urma cu trei ani, ar putea oferi oamenilor de stiinta o serie de indicii ce ar putea sa ii ajute sa inteleaga mai bine dezvoltarea

- Misiunea NASA catre planeta Marte din anul 2020 urmeaza sa fie realizata cu un vehicul rover imbunatatit, fara personal uman, ce va avea ca scop cautarea de urme ale unor forme de viata microbiene stravechi pe suprafata Planetei Rosii nelocuita, informeaza recent Reuters.Succesorul roverului Curiosity…

- Elon Musk, fondatorul și proprietarul SpaceX, vrea sa-și trimita in spațiul indepartat mașina sa Tesla roșie decapotabila la bordul noii sale rachete de mare capacitate "Falcon Heavy", al carei prim zbor catre Marte este prevazut sa aiba loc cel mai devreme in ianuarie anul viitor, relateaza AFP. Mulți…

- 'Misiunea armatei ruse de a invinge gruparea terorista SI s-a incheiat', a anunțat ministerul rus in cadrul unei conferințe de presa, adaugand ca 'in prezent nu mai exista nicio localitate sau regiune din Siria sub controlul Statului Islamic'.'Teritoriul sirian este complet eliberat de…

- Elon Musk, fondatorul și proprietarul SpaceX, vrea sa-și trimita in spațiul indepartat mașina sa Tesla roșie decapotabila la bordul noii sale rachete de mare capacitate "Falcon Heavy", al carei prim zbor catre Marte este prevazut sa aiba loc cel mai devreme in ianuarie anul viitor, relateaza AFP,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, ieri, pe pagina sa de Facebook, un mesaj video de Ziua Nationala a Romaniei, spunand ca, in prag de Centenar, este un bun prilej ca romanii sa reflecte la cum vor sa arate tara lor. „Dragi romani, astazi (n.n. – ieri) este ziua noastra nationala, zi in care cu…

- Premierul Tudose, mesaj de Ziua Nationala: Misiunea noastra este sa asiguram servicii publice mai bune Premierul Mihai Tudose a transmis, vineri, pe pagina sa de Facebook, un mesaj cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, precizand ca misiunea Guvernului este de a contribui in mod concret la dezvoltarea…

- Misiunea NASA catre planeta Marte din anul 2020 urmeaza sa fie realizata cu un vehicul rover îmbunatațit, fara personal uman, ce va avea ca scop cautarea de urme ale unor forme de viața microbiene stravechi pe suprafața Planetei Roșii nelocuita, informeaza miercuri Reuters, preluata de Agerpres. …

- O minge uriasa de foc, care a brazdat cerul Japoniei, a fost surprinsa de camerele de supraveghere. Obiectul luminos a putut fi observat în partea sudica a Japoniei. Potrivit cercetatorului Hitoshi Yamaoka, de la Observatorul Național Astronomic din Japonia, ar fi vorba despre…

- Succesorul roverului Curiosity din 2012, care ar putea fi lansat in iulie sau august 2020, va avea in dotare șapte noi instrumente și va beneficia de roți reproiectate, a anunțat Jet Propulsion Laboratory (JPL), centru de cercetare al NASA. Noul vehicul va analiza terenul marțian, atat la…

- Partidul Socialist a initiat o ancheta parlamentara privind retinerea si ulterior expulzarea jurnalistilor rusi Alexei Samoliotov (Zvezda TV) si Marina Safronova (All-Russia State Broadcasting Company). "Actiunile radicale ale majoritatii de guvernamant, care incalca prevederile documentelor…

- Saptamana trecuta a fost marcata de evenimentul Tesla unde CEO-ul Elon Musk a prezentat pe scena un prim camion electric disponibil in doua variante, vehicul despre care v-am vorbit chiar Citeste articolul complet pe Volan.ro.

- ,,Un cuplu frumos”, așa ii descrie Valentin Butnaru pe concurenții acestei seri. Sunt soț și soție, au meserii care nu se intersecteaza intr-un punct comun, dar sunt legați de o poveste de iubire și de cei doi copii pe care ii au.

- Tai Chi in Romania. Cum sa scapi de probleme și sa fii sanatos prin practica artelor marțiale vechi de patru secole. Romanul Florin Szondi este printre puținii maeștri de Tai Chi ales de un mare maestru chinez sa duca tradiția acestui tip de arte marțiale mai departe. Sala se umple de cursanți in tricouri…

- Romania este jucata si lasata in seama hazardului, este de parere fostul presedinte, Traian Basescu, referindu-se la modificarile fiscale. Basescu a declarat, sambata, la Ploiesti, ca nu exista nicio justificare pentru schimbarea „peste noapte” a Codului Fiscal. Aflat, sambata, la Ploiesti,…

- Paul Brummell a fost intrebat vineri, la Constanta, despre recentele modificari fiscale ale Guvernului.“Pentru investitorii britanici, pentru firmele straine, este important ca climatul pentru investitii sa fie stabil si predictibil. Deci, este important ca masurile sa fie clare. Urmarim…

- Mihai Chirica, primarul Iasiului, este de parere ca actuala ordonanta este "o palma data primariilor" si ca afecteaza grav dezvoltarea oraselor. Totodata, spune el, exista riscul ca unele administratii sa intre chiar in incapacitate de plata, informeaza Antena 3. De altfel, mai multi…

- Kovesi: Independența magistraților, provocarea cea mai mare in Romania Laura Codruta Kovesi a declarat, joi, in cadrul unui eveniment la Viena, ca provocarea cea mai mare este acum in Romania pastrarea independentei magistratilor, iar daca legea propusa privind statutul acestora va fi adoptata in Parlament,…

- Incepand cu 1 ianuarie 2018, salariul minim brut pe economie ar urma sa creasca de la 1.450 de lei la 1.900 de lei, conform unui Proiect de hotarare a Guvernului. Aceasta masura va fi adoptata intr-o viitoare ședința de Guvern, a anunțat ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu.

- Manifestantii scandeaza lozinci antiguvernamentale, fac zgomot cu tobe si vuvuzele si afiseaza steaguri si pancarte cu mesaje precum "Iesiti din casa, daca va pasa", "Nu vrem sa fim o natie de hoti", "Pacat, pacat de sangele varsat". De asemenea, machete ale lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu…

- "Consider ca, la reuniunea din decembrie, vom putea spune ca am progresat suficient, ceea ce ne va permite sa discutam mai departe despre tranzitie si viitoarele aranjamente. Aceasta, desigur, va depinde de ceea ce se va intampla in urmatoarele saptamani si de ce asigurari si garantii putem primi,…

- Fizicianul Stephen Hawking spune ca omenirea va transforma Pamantul intr-o minge de foc. Hawikng spera ca pana atunci, pamantenii vor ajunge sa locuiasca pe alte planete. Suprapopularea și consumul de energie va pune capat vieții pe Pamant, spune fizicianul Stephen Hawking care mai arata și ca pana…

- Liberalii sunt nemultumiti de masurile fiscale adoptate astazi de Guvern astfel ca luni vor propune depunerea unei motiuni de cenzura, a anuntat presedintele PNL, Ludovic Orban, informeaza Digi 24."Vazand calamitatea fiscal bugetara care risca sa loveasca Romania, calamitate provocata de guvernul de…

- Ordonanța de Urgența a Guvernului pentru modificarea Codului fiscal a fost adoptata in sedinta de miercuri a Guvernului. Actul normativ prevede reducerea contributiilor sociale si transferul lor la angajat, scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10% si reducerea contributiei virate la Pilonul II…

- În lipsa unor consultari publice, Guvernul a adoptat astazi circumscripțiile uninominale permanente, elaborate de comisia speciala pentru constituirea circumscripțiilor. Proiectul de hotarâre a fost inclus în ultimul moment pe ordinea de zi a ședinței Guvernului. Votarea documentului…

- Barbatul care a ucis duminica 26 de persoane intr-o biserica din Texas a fost identificat drept Devin Patrick Kelley, un barbat in varsta de 26 de ani. Acesta locuia in New Braunfels, un oraș situat in apropiere de San Antonio, la aproximativ 60 de kilometri de biserica in care a avut loc atacul, scrie The…

- Un barbat a fost arestat dupa ce și-a ucis iubita, a dezmembrat cadavrul, a eviscerat-o si le-a spus politistilor ca ramasitele ei nu sunt altceva decât o papusa umana confectionata din piele umana. Barbatul din Florida a fost arestat pentru ca nu a reușit sa îi convinga pe politisti…

- Pavel Filip a avut astazi o intrevedere cu echipa de experti ai Fondului Monetar International (FMI) condusa de Ben Kelmanson, comunica Noi.md. In debutul intilnirii, premierul s-a referit la principalele reforme ale Guvernului in domeniul mediului de afaceri, al justitiei si cel social. Printre prioritatile…

- Guvernul așteapta suportul și asistența Fondului Monetar Internațional în realizarea reformelor importante. Declarația a fost facuta de catre premierul Pavel Filip în cadrul întrevederii cu echipa de experți ai FMI, condusa de Ben Kelmanson, transmite IPN cu referire la un comunicat…

- Prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o intrevedere cu echipa de experti ai Fondului Monetar International (FMI) condusa de Ben Kelmanson.In debutul intalnirii, Premierul s-a referit la principalele reforme ale Guvernului in domeniul mediului de afaceri, al justitiei si cel social.

- Un american a dat pe strada de caltii astia si a vazut ca se misca! Un barbat care trecea pe o strada aglomerata din Florida a avut parte de o surpriza placuta. A vazut niste calti ca se misca pe marginea drumului. S-a dat jos din masina si s-a dus catre ei. Cand a pus mana, a ramas uimit sa vada ca…

- Fragmente din laboratorul spațial distrus „Tiangong 1'', asupra caruia China a pierdut controlul în 2016, s-ar putea prabuși pe Terra, potrivit experților în domeniul spațial. În august 2016 a ieșit la iveala faptul ca, dupa șase ani în spațiu și numeroase…

- Space Explorations Technologies Corp a lui Elon Musk a lansat cu succes o alta racheta reutilizata de la Centrul Spațial Kennedy din Florida, deoarece iși continua misiunea de a reduce costurile de zbor prin renovare și reutilizare, potrivit Bloomberg.com.

- Compania privata americana „SpaceX” a lansat cu succes 10 sateliți de telecomunicații fabricați de Iridium Communications. Lansarea sateliților a fost facuta cu ajutorul unei rachete din gama Falcon 9, a carei prima treapta a revenit apoi fara probleme pe Terra, plasindu-se in poziție verticala pe…

- Compania Spațiala americana SpaceX , a trimis cu succes 10 sateliți pe orbita inferioara a Pamantului. Lansarea a avut loc la baza Vandenberg din California, iar racheta Falcon 9 a fost recuperata de un vas drona, in Oceanul Pacific.