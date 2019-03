Stiri pe aceeasi tema

- SpaceX urmeaza sa efectueze, sambata dimineata, in parteneriat cu NASA, primul test de lansare a capsulei Crew Dragon in cadrul programului SUA de a relua trimiterea in spatiu a astronautilor americani si a proviziilor cu propriile rachete de pe teritoriul tarii, relateaza Reuters. Capsula…

- Agentia spatiala americana NASA a dat unda verde vineri pentru lansarea, saptamana viitoare, a noii capsule a companiei SpaceX destinate transportarii astronautilor, un test crucial care se va face mai intai cu un manechin inainte de un zbor cu echipaj uman in cateva luni, informeaza AFP. …

- Rușii au fabricat deja mai multe modele experimentale ale componentelor de nave spatiale cu ajutorul imprimantelor 3D. De ani buni, specialistii NASA spuneau ca imprimantele 3D reprezinta o metoda eficienta de productie a instrumentelor si pieselor de schimb necesare pentru buna functionare a Statiei…

- Echipele ruse de cautare si salvare au ajuns la capsula Soyuz MS-09 la putin timp dupa aterizare pentru a-i prelua pe membrii Expeditiei 57 de pe Statia Spatiala Internationala, moment surprins in aceasta fotografie publicata de NASA. Membrii Expeditiei 57, Serena Aunon-Chancellor din cadrul NASA, Alexander…

- Capsula rusa cu echipaj Soyuz MS-09 a aterizat joi fara probleme in stepa din Kazahstan, a informat Centrul de Control al Zborurilor Spatiale din Rusia (TSOUP), intr-un comunicat citat de EFE. La bordul capsulei s-au intors pe Pamant de pe Statia Spatiala Internationala (ISS) cosmonautul rus de Serghei…

- Un cosmonaut rus, unul american si altul canadian au decolat luni si au fost plasati pe orbita fara nicio legatura de o racheta Soyuz de pe cosmodromul Baikonur catre Statia Spatiala Internationala (SSI), o realizare dupa esecul ultimului zbor din octombrie, potrivit AFP, informeaza News.ro.David…

- O racheta Soyuz de productie ruseasca cu trei astronauti la bord a fost lansata luni catre Statia Spatiala Internationala (ISS), evenimentul constituind un nou inceput pentru lansarile cu echipaj uman dupa esecul misiunii din octombrie, anulata dupa la scurt timp dupa decolare din cauza unei defectiuni,…

- La aproape doua luni dupa esecul ultimului zbor cu echipaj uman catre Statia Spatiala Internationala (ISS), un cosmonaut rus si doi astronauti din Statele Unite si Canada vor decola luni de pe cosmodromul Baikonur din Kazahstan, relateaza AFP. David Saint-Jacques, Anne McClain si Oleg Kononenko vor…