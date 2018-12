Stiri pe aceeasi tema

- SpaceX, fondata de Elon Musk, a lansat luni, de la baza din California, o racheta Falcon 9 cu 64 de sateliti de mici dimensiuni la bord pentru a fi plasati pe o orbita de joasa altitudine a Pamantului, in cadrul unei misiuni pe care compania a catalogat-o cea mai ampla plasare de sateliti realizata…

- Compania privata din domeniul industriei spatiale Rocket Lab a lansat duminica prima sa racheta comerciala, o realizare care o aduce mai aproape de obiectivul furnizarii accesului comercial periodic catre orbita de la o baza din Noua Zeelanda, potrivit dpa. "A decolat!", a confirmat compania pe Twitter…

- In timp ce miliardari ca Elon Musk, Jeff Bezos si Richard Branson capteaza intreaga atentie a publicului cu planurile lor de a trimite turisti in spatiu, Richard Garriott, un nume cu rezonanta in industria dezvoltarii de jocuri video, a facut deja asta cu mult timp in urma. Ba chiar a fost si el in…

- Acum ca SpaceX a dezvaluit planurile pentru prima sa lansare turistica, Elon Musk abia asteapta sa prezinte planurile sale pentru alte misiuni spatiale ceva mai importante. Unul dintre planurile sale marete pentru SpaceX este calatoria pe Marte si stabilirea unei colonii acolo, iar cele mai noi imagini…

- Calatoria este programata pentru cel mai devreme 2023. Maezawa, aflat pe locul al 18-lea in topul celor mai bogati oameni din Japonia, cu o avere de 3 miliarde de dolari, potrivit Forbes, a vorbit despre aceasta calatorie ca despre un vis implinit al copilariei sale. Dragostea pentru…

- Elon Musk a anuntat in cadrul unei conferințe de presa ca miliardarul Yusaku Maezawa, un magnat japonez al modei online, in varsta de 42 de ani, ar putea fi primul pasager care va zbura in jurul satelitului natural al Pamantului. Yusaku Maezawa este unul dintre cei mai bogati oameni din Japonia,…

- Elon Musk a dezvaluit numele primului „turist spatial”, care va pleca in cativa ani intr-o calatorie in jurul Lunii intr-o naveta dezvoltata de SpaceX. Acesta este nimeni altul decat Yusaku Maezawa, un multimiliardar japonez, care a strans o avere de pe urma brand-ului de fashion Zozo. Odata cu aceasta…

- Elon Musk a anuntat inca de acum un an ca intentioneaza sa efectueze un zbor in jurul Lunii cu pasageri la bord, iar lucrurile par ca merg din ce in ce mai repede in aceasta directie. Contul oficial de Twitter al companiei SpaceX a dezvaluit printr-o postare ca primul pasager de la bordul rachetei lui…