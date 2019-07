SpaceX a anulat un zbor test, dupa ce nava a scos fum si flacari (Video) SpaceX, compania spatiala a miliardarului Elon Musk, a anulat in aceasta saptamana zborul test al unui prototip de nava spatiala supranumita "Starhopper", care ar putea la un moment dat sa transporte oameni in sistemul solar, dupa ce aceasta a scos fum si flacari inainte sa se ridice de la sol.



Nava ar fi trebuit sa se ridice miercuri la circa 20 de metri de la sol, iar SpaceX pregatise si un eveniment webcast. Dar incercarea a fost anulata la cateva momente dupa pornirea motorului, transmite CNN Business.



