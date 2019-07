Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 30 de ani care trebuia sa devina prima persoana africana de culoare care ajunge in spațiu a murit intr-un accident de motocicleta, potrivit dpa.com, scrie Mediafax.Mandla Maseko, in varsta de 30 de ani, din Africa de Sud, a invins aproximativ un milion de contracandidați,…

- Mandla Maseko, un sud-african care a fost ales sa fie primul african de culoare care ajunge in spațiu a murit sambata seara, la varsta de 30 de ani, intr-un accident de motocicleta. Sud-africanul, care lucra ca DJ in timpul liber, a castigat in 2013 dreptul de a efectua un zbor de 103 kilometri in spatiu,…

- Un sud-african care trebuia sa devina primul african de culoare in spatiu a murit in urma unui accident de motocicleta, conform unui anunt facut duminica de familia sa, citat de AFP. Mandla Maseko, care...

- Accident groaznic in Bistrița, soldat cu un mort, in aceasta seara. Un motociclist și-a gasit sfarșitul dupa ce a lovit un parapet și a zburat mai mulți metri, in aer. Tragedia s-a produs in Pasul Tihuta.

- O persoana a murit si alta este in stare grava dupa ce un autoturism a intrat intr un TIR, in localitatea Caineni din judetul Valcea.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Valcea, circulatia rutiera pe DN7 E81 Ramnicu Valcea ndash; Sibiu s a reluat in…

- Un politist in varsta de 32 de ani a murit, iar alte trei persoane au ajuns la spital, in urma unui accident care a avut loc vineri, pe DN 73, in judetul Arges, in care a fost implicata motocicleta condusa de politstul aflat in timpul liber si un autoturism aflat in coloana, care a virat brusc la stanga.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Valcea, circulatia este intrerupta pe DN 7 Ramnicu Valcea ndash; Sibiu, la kilometrul 235 600 m, in afara localitatii Raul Vadului, in urma unui accident rutier grav.O autoutilitara si un autocamion au intrat in…

- Falcon Heavy, cea mai puternica racheta din lume, a companiei SpaceX, detinuta de miliardarul Elon Musk, a fost lansata cu succes pentru prima cursa comerciala, in noaptea de joi spre vineri, de la Centrul spatial Kennedy din Florida, SUA, potrivit Reuters, citat de Mediafax.