Spa-urile si turismul rural au transformat Serbia intr-o destinatie turistica atractiva

Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta Romania si Serbia sarbatoresc 140 de ani de relatii diplomatice. Cu aceasta ocazie, E.S. Dl. Branko Brankovic, Ambasadorul Serbiei in Romania, a vorbit, intr-un interviu acordat Wall-Street , despre relatiile excelente politice si...

- Unele aspecte ale turului de familiarizare pentru un grup de opt operatori turistici din Italia, carora le-a fost prezentat potentialul turistic al Moldovei, au fost discutate la o intalnire cu reprezentanti ai firmelor de profil din Moldova. Scopul: a ajuta agentii economici moldoveni sa stabileasca…

- Ministrul Turismului recomanda ca destinație turistica Rezervația de Zimbri de la Hațeg. Oficialul guvernamental s-a aflat, sambata, la Hațeg, acolo unde a vizitat rezervația de zimbri. Bogdan Trif susține ca la doar 4 kilometri de orașul Hațeg se afla una dintre cele mai frumoase rezervații din…

- Desi numarul turistilor care vin sa viziteze judetul este unul foarte mic, aproape inexistent comparativ cu alte judete, un recent raport al Directiei Judetene de Statistica (DJS) Salaj indica faptul ca sosirile in structurile de primire turistica au crescut. Potrivit sursei mentionate, in luna februarie…

- ADVERTORIAL. Orasul si Lacul Ohrid se afla in R. Macedonia de Nord si este o destinatie in care ar fi bine sa poate ajunge fiecare om, macar o data in viata! Este unul din cele doar 28 de locuri de pe mapamond, aflate in Patrimoniu Mondial Unesco, atat la capitolul natura, cat si la cultura.

- O noua specie umana, cu caracteristici unice, ai carei reprezentanti au trait pe insula Luzon, din Filipine, in urma cu peste 50.000 de ani, a fost descoperita de cercetatori, potrivit unui articol publicat in revista Nature, scrie Mediafax. Rezultatele analizelor ...

- Gestionarea deseurilor ramane pentru Romania o problema nerezolvata, desi nu ne putem plange ca nu am avut timp suficient sa ne respectam angajamentele asumate. Am avut la dispozitie 10 ani, pana in 2017,...

- Anul 2019 a inceput in forta pentru piata tranzactiilor cu spatii de birouri, iar semnele ca trendul ascendant se va mentine pana la finele anului, arata compania de consultanta imobiliara JLL Romania. La nivel national, in primul trimestru au fost...