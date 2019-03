Standard & Poor’s a confirmat ratingurile pentru datoriile pe termen lung si scurt in valuta si moneda locala ale Romaniei la “BBB minus/A-3”. In privința perspectivei asociate, insa, S&P precizeaza ca amana anunțul doua saptamani, la cererea Guvernului de la București. Romania a solicitat apel la decizia S&P privind perspectiva ratingului, iar agentia a acceptat aceasta solicitare. “S&P Global Ratings a stabilit ca s-au indeplinit condițiile pentru formularea unui astfel de apel, fiind in conformitate cu politicile și procedurile sale. In consecința, ne vom abate de la calendarul nostru din 2019…