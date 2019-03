S&P estimează o încetinire a economiei României în 2019 Standard & Poor's (S&P) estimeaza ca economia Romaniei va incetini si mai mult in 2019, la 3,5%, din cauza cererii externe mai reduse si a investitiilor private mai slabe. In combinatie cu sporirea tensiunilor comerciale, care ar putea duce la o incetinire mai accentuata a zonei euro, S&P considera ca riscurile la adresa perspectivei de crestere a Romaniei se inrautatesc, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara. In 2018, S&P estimeaza ca ritmul de crestere a PIB-ului s-a moderat la 4,1%, de la nivelul extrem de ridicat de 7% inregistrat in 2017, cand masurile de stimulare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Standard & Poor's (S&P) estimeaza ca economia Romaniei va incetini si mai mult in 2019, la 3,5%, din cauza cererii externe mai reduse si a investitiilor private mai slabe.In combinatie cu sporirea tensiunilor comerciale, care ar putea duce la o incetinire mai accentuata a zonei euro,…

- Oficialul de top al Chinei pentru chestiuni economice a spus ca țara trebuie sa ia ,,masuri puternice” pentru a contracara efectul presiunii internaționale asupra economiei Chinei. Beijingul se pregatește pentru reforme orientate spre piața în loc sa se bazeze pe mai multe împrumuturi…

- Procentul afacerilor de familie cu perspective de creștere pentru urmatorii doi ani este de 71%, in Romania, cu 17% mizand pe o creștere „agresiva”, conform celei mai recente ediții a raportului Global Family Business Survey realizat de PwC. Rezultatele studiului din acest an, la nivel global,…

- Economia germana a stagnat (crestere de 0,0%) in ultimul trimestru al anului trecut, dupa o contractie a PIB de 0,2% in trimestrul al treilea, a anuntat joi Oficiul federal de statistica (Destatis). Performanta inregistrata de cea mai mare economie europeana in perioada octombrie-decembrie…

- Ritmul de creștere economica al Romaniei va incetini la 3,8% din PIB in 2019, reiese din previziunile economice de iarna ale Comisiei Europene, care estimeaza o creștere de doar 4% in 2018, fața de 4,5% previziunea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza sau 5,5%, estimarea pe care este construit…

- O arma de ultima generatie, a unui brand mondial – Beretta, se va fabrica, in Prahova, la Uzina Mecanica Plopeni, filiala a Companiei Nationale ROMARM. Confirmarea a venit chiar de la ministrul Economiei, Niculae Badalau, care a anuntat, recent, ca industria de aparare romaneasca va fabrica o noua arma…

- Banca Transilvania, una dintre cele mai mari instituții financiare din Romania, estimeaza ca economia țarii noastre va crește mult mai slab decat anul trecut, urmand sa aiba un avans de doar cu 2,8%, fața de 4% in 2018 și de 7% in 2017. Franarea vine dupa cațiva ani in care Romania a redus masiv taxele…

- Soldul conjunctural indica perceptia managerilor asupra dinamicii unui fenomen, care nu trebuie confundata cu ritmul cresterii sau scaderii unui indicator statistic. Soldul conjunctural procentual este obtinut ca diferenta intre procentajul managerilor care au ales varianta pozitiva a fenomenului…