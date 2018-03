Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, lucian Șova, a anunțat, miercuri, ca are ca obiectiv deschiderea loturilor 3 si 4 ale Autostrazii Sebes-Turda în luna mai. Acestea se întind pe 29 de kilometri, de la Aiud pâna la Turda, transmite corespondentul MEDIAFAX.Acesta a fost întrebat,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a declarat, miercuri, ca este ”pacat ca trebuie sa ne fixam ca obiectiv” sa ajungem macar la vitezele de circulație pe care trenurile in Romania le aveau in anii 1990, insa acest lucru nu poate fi facut fara bani. ”Nu ne este indiferent deloc faptul ca vitezele…

- De-a lungul ultimilor 10 ani, nu doar autostrazile, ci si liniile ferate de mare viteza au facut obiectul promisiunilor politice. Daca acestea s-ar implini, trenurile ar circula ultrarapid de la Bucuresti la Budapesta, Timisoara, Arad, Iasi sau Sofia, reiese din declaratiile analizate de MEDIAFAX.…

- 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania Cercetatori în istoriografia contemporana din Republica Moldova si România se întâlnesc, în aceste zile, la Memorialul Sighet, pentru a marca 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Evenimentul a avut…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova a participat la Summitul ministerial privind transportul care are a avut ca tema „Competitivitatea viitoare a sectorului transportului rutier”, eveniment organizat la Budapesta.

- Cresterea salariilor din sistemul bugetar este, probabil, nesustenabila cu repercursiuni imediate asupra mediului privat, a declarat, marti seara, Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert Romano-Germane (AHK Romania), in cadrul primei intalniri lunare din 2018 a membrilor Camerei. "Avem o problema…

- Situatia in Romania este grava, inca se moare de gripa si singura modalitate de a evita sa facem gripa este in continuare vaccinul, a avertizat sambata, la o conferința de presa, managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals", Adrian Streinu-Cercel.

- Siegfried Muresan ofera o alta perspectiva asupta vizitei lui Timmermans in Romania. Europarlamentarul Siegfried Muresan sustine, intr-o postare pe Fcebook, ca „nu este normal ca un prim-vicepresedinte al Comisiei sa...

- Cursa Lufhtansa Munchen-Sibiu, deviata pe aeroportul din Timisoara. Cursa Munchen – Sibiu, programata sa aterizeze in seara zilei de luni, 26 februarie, la ora 17,50, pe Aeroportul International din Sibiu, a fost deviata pe aeroportul din Timisoara din cauza conditiilor meteorologice. Astfel, a fost…

- A aflat și ministrul: CFR Calatori se confrunta cu un grav deficit de vagoane Compania CFR Calatori se confrunta cu "un grav deficit de vagoane", a declarat luni ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "Compania se confrunta cu un grav deficit de vagoane, ma ocup sa gasesc o solutie, având…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, luni, ca a solicitat Directiilor de Sanatate Publica judetene sa realizeze o evaluare a bolnavilor care au nevoie de ajutor medical si care locuiesc in judetele aflate sub cod portocaliu de ninsori si viscol. "Inca de ieri, 25 februarie, am…

- Tinerii care se angajeaza in perioada urmatoare si isi pastreaza locul de munca pentru cel putin trei luni vor beneficia de o “prima de activare” in valoare de 500 de lei. Proiectul, in valoare de 460.000 de euro, vizeaza activarea tinerilor NEETs (Not in Education, Employment or Training). Concret,…

- "Am avut mai multe intalniri cu ministrul Transporturilor. Vrem sa vedem un plan pana pe 10-11 martie, un plan foarte bine documentat, cu etape, etape urmarite, cu persoanele care sa raspunda de fiecare etapa in parte, cu o evaluare a noastra, din doua in doua saptamani, astfel incat atunci cand…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, i-a solicitat vineri constructorului lotului 3 al autostrazii Lugoj-Deva sa decida in cel mult o saptamana daca poate continua lucrarile pe acest tronson, in conditiile in care acestea inainteaza greu de un an de zile.

- „Raportul citit de ministrul justiției este un atac politic la adresa independenței justiției. Oricine a putut observa in ultimul an ca PSD a facut un scop din oprirea luptei impotriva corupției, iar incercarea de demitere a șefei DNA se inscrie in aceasta direcție. Este evident ca ministrul justiției…

- O locomotiva hibrid realizata in Romania a fost prezentata joi la Constanta, aceasta putand sa atinga 30 de km/ora și are o autonomie de aproximativ 8 ore. Proiectul de cercetare a costat aproximativ 3.500.000 de euro. O locomotiva hibrid realizata in Romania, prima de acest fel din țara, a fost prezentata…

- Romania nu este o tara model in ceea ce priveste protectia drepturilor minoritatilor, iar problema maghiara nu este nici pe departe rezolvata, sustine presedintele UDMR Kelemen Hunor, dupa publicarea raportului Comitetul Consultativ al Consiliului...

- Asta pentru ca, la noi, a devenit aproape un obicei ca iluminatul public sa fie aprins ziua. Si nu din vina Primariei Resita, care are doar becurile. Curentul e de la Enel. Joi, 22 februarie, spre exemplu, desi s-a ajuns la orele amiezei, becurile Primariei, alimentate cu spor de cei de la…

- Ministrul Transporturilor reactioneaza dupa incidentul grav produs in gara Ploiesti. Lucian Sova a anuntat ca a fost deschis un dosar penal in rem pentru a stabili cine sunt vinovatii. Ministrul mai spune ca a cerut celor de la CFR sa faca un inventar al pasarelelor si sa verifice starea lor pentru…

- Circulatia a fost reluata pe un singur fir pe ruta Ploiesti Vest-Bucuresti Foto: Simona Uta. Circulatia feroviara a fost reluata pe un singur fir pe ruta Ploiesti Vest - Bucuresti. Trenurile merg cu locomotiva diesel pâna în statia CFR Brazi, unde se schimba cu locomotiva…

- Romania si Bulgaria, care nu pierd nicio ocazie sa se prezinte drept state UE stabile si sigure, fac presiuni sa fie primite in zona Schengen, dar se pare ca vor ramane „copiii problema ai Uniunii Europene”, scrie Deutsche Welle, citata de news.ro.

- Medicii au confirmat existanta virusului gripal la doi barbati si o femeie care au murit in ultimele 24 de ore. Pacientii nu erau vaccinati antigripal si aveau boli cronice, au anuntat, miercuri, reprezentantii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Potrivit…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca piata muncii din Romania este deschisa si pentru francezi, italieni, germani, austrieci si le-a transmis reprezentantilor companiilor de constructii la o dezbatere ca, in masura in care nu exista lucratori, pot sa finanteze resursa de forta de munca…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova a anunțat, marți, la Parlament, inființarea unui comitet interministerial activ la Transporturi, pentru gestionarea infrastructurii strategice. El a transmis și un mesaj pentru firmele contractoare de lucrari in infrastructura: ”Nu se va mai deschide nicio procedura…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a anunțat luni ca a avut o intrevedere cu secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD), Angel Gurria, cu care a discutat despre posibilitatea ca Romania sa fie invitata sa adere la acest organism internațional, la sfarșitul lunii…

- "Nu Europa are ceva cu noi, ci, se pare ca noi avem ceva cu noi" Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi, la TVR 1, ca în dezbaterile din Parlamentul European despre legile justitiei au fost spuse "multe inexactitati, multe neadevaruri", fiind "un fel de furtuna…

- Problema infrastructurii rutiere din Romania a ajuns atat de grava incat se livreaza mai ușor colete in Bulgaria decat in orașele din cele mai indepartate colțuri ale Romaniei. O spune Iulian Stanciu, directorul retailerului online eMag. Acesta a povestit, intr-un interviu pentru Libertatea, ca societatea…

- Ponderea companiilor care detin un site propriu este de 45,4%, cu toate ca 86,1% sunt conectate la reteaua de Internet, arata datele unui studiu al Institutului National de Statistica (INS) privind societatea informationala. Ponderea gospodariilor populatiei conectate la Internet este de 49,9%, transmite…

- Ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca presiunea birocratica asupra contribuabilului trebuie sa scada, sustinand ca Romania are un regim fiscal foarte atractiv, dar ca principala problema este partea birocratica, care ii sperie atat pe contribuabili, cat si pe investitori, scrie News.ro.…

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.In iulie…

- Asociatia Euro Teleorman, in colaborare cu Fundatia Open Hand din Bulgaria, implementeaza proiectul „Dunarea – un fluviu cu o bogata istorie comuna”, proiect finanțat prin Programul Interreg V-A Romania – Bulgaria. Conform Asociației EuroTeleorman, proiectul are ca obiectiv principal promovarea patrimoniului…

- ♦ Luni seara, pe site-ul Ministerului de Finante a aparut un proiect de ordonanta de urgenta de prelungire a termenului de depunere a declaratiei 600 de la 31 ianuarie la 1 martie ♦ Ministrul interimar al finantelor, Ionut Misa, a spus ieri ca se gandeste la o varianta de inlocuire a formularului…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti, dupa o intalnire cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, ca pozitia sa nu este amenintata si considera ca si-a facut datoria, in conditiile in care Romania are stabilitate macroeconomica. Ministrul participa marti, in Comisia economica din Senat, la o…

- Deși italienii sunt foarte mulțumiți de felul in care romanii muncesc in Italia și se integreaza in societate, spune Vincenti, incidente izolate sunt amplificate de mass media. Oamenii nu au nicio problema cu romanii care vin cu acte, care muncesc. Problema lor e cu imigranții ilegali. Presa, insa,…

- Romania este reprezentata de 8 sportivi, printre care și aradeanca Daniela Dodean – Monteiro, sportiva cu dubla legitimare CS Municipal Arad – TT Saint Quentin (Franța). Ea va evolua intr-o grupa preliminara, alaturi de chinezoaica Qiang Zhangh și localnica Fanni Harasztovich. In…

- Datele furnizate de INS arata ca importurile pe perioada ianuarie-noiembrie 2017 au inregistrat o creștere de 12,3% fața de aceeași perioada a anului 2016. Pe de alta parte și exporturile au inregistrat o creștere de 9,5%, prea puțin pentru a diminua din deficitul comercial (diferenta dintre…

- Vila de lux a lui Giga Hagi dintr-un cartier de lux de la marginea Bucurestiului a fost pradata de hoti in perioada sarbatorilor de iarna. In acest caz este anchetata firma de paza care avea ca obiectiv de paza locuinta fostului fotbalist. Din primele informatii "regelui" i s-au sustras doua ceasuri,…

- Constructorii de autostrazi au anuntat ca vor relua activitatea pe santiere din 8 – 9 ianuarie, daca le va permite conditiile meteorologice, potrivit lui Alin Serbanescu, purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit unor imagini postate pe Facebook-ul…

- „In calitate de parlamentar, deputat de Arad, am inițiat o serie de amendamente care sa sprijine investițiile din municipiul și județul nostru, strazi, drumuri, reabilitarea rețelei de termoficare, suplimentarea fondurilor pentru Stadionul UTA și pentru zona de turism, care include cele doua…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat vineri la Summitul Euro in format extins de la Bruxelles, context in care a reiterat angajamentul Romaniei de a adera la zona euro cat mai curand posibil, informeaza Romania TV.Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, discutiile din cadrul reuniunii…

- Liderii UE au decis cooperarea militara permanenta Klaus Iohannis, presedinteleRomâniei foto: precidency.ro Liderii din Uniunea Europeana, întruniti la Bruxelles, au lansat structura unei cooperari militare permanente, care prefigureaza mai vechiul plan al apararii comune…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca prima faza a acordului privind Brexit satisface România, aratând ca problema cetatenilor români care se afla în Marea Britanie este bine rezolvata.