- Ministrul demisionar al Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, marti, ca studiul de fezabilitate al Autostrazii A8, Tirgu Mures – Iasi, va fi lansat in decembrie sau in ianuarie. „Legat de A8, asa cum am spus-o intotdeauna este un proiect care va fi facut pe fonduri europene, este un proiect al carui…

- Lucian Sova insista asupra viselor de a se deschide circulația pe cele doua loturi, 3 si 4 din autostrada Lugoj – Deva in acest an, chiar inainte de apariția iernii. Va reamintim ca de curand constructorul care se ocupa de lotul 4 a anunțat ca va respecta termenul de finalizare a lucrarilor, adica…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, la Brașov, in contextul in care PSD va discuta in CExN de luni despre remanierea guvernamentala, ca iși pastreaza aprecierile pentru ministrul Justiției, dar ca la ministerul Transporturilor ar dori o angajare mai activa pe proiecte mari.Chestionat…

- „In mandatul meu o sa avem tren la Otopeni. (..) Deja se lucreaza la implementarea partii de dublare a caii ferate pe aliniamentul existent, deci CFR Infrastructura va construi singur dublarea, inca un segment de cale ferata paralel cu cel care exista, iar din momentul in care va trebui sa devieze…

- Transportul rutier de persoane va fi oprit in intreaga tara dupa Referendumul din 6 si 7 octombrie si vor fi proteste la Guvern in cazul in care modificarile privind transporturile rutiere vor fi adoptate in forma actuala, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, Vasile Stefanescu, presedintele COTAR.…