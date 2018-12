Șova, întâlnire cu Dăncilă: Șantaj imoral. Nu am putut să-mi asum "Am avut o intalnire cu premierul. I-am spus detalii legate de situatia de la Metrorex, cu greva inchisa, cu unele perspective defavorabile din punct de vedere al bugetului Metrorex, generate de aceasta crestere salariala fortata, in urma unui santaj imoral din partea lui Ion Radoi, liderul de sindicat. In cursul anului viitor, voi avea in vedere sa atenuez componenta de deficit pe care o genereaza acest contract colectiv de munca, nou semnat de administratie. Spatiile comerciale de la Metrorex au iesit din sfera de administrare a sindicatului si vom valorifica aceasta resursa financiara care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

