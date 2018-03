Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, miercuri, ca este ”pacat” ca trebuie sa stabilim ca obiectiv sa ajungem macar la vitezele de circulatie pe care trenurile in Romania le aveau in anii \'90.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, miercuri, ca este ”pacat” ca trebuie sa stabilim ca obiectiv sa ajungem macar la vitezele de circulatie pe care trenurile in Romania le aveau in anii '90. Problema, insa, nu poate fi rezolvata fara bani, a adaugat ministrul.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a declarat, miercuri, ca și-a fixat ca obiectiv deschiderea loturilor 3 și 4 ale Autostrazii Sebeș-Turda in luna mai. Acestea se intind pe 29 de kilometri, de la Aiud pana la Turda. Ministrul Transporturilor a fost intrebat, miercuri, la Alba Iulia, despre deschiderea…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata miercuri pe autostrada A1 Deva – Sibiu pana in jurul orei 18.00, pentru asfaltarea gropilor de pe partea carosabila a benzii 1 si pe banda de urgenta. Pana la ora 16.00 va fi restrictionat traficul si pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, precum si pe A2 Bucuresti…

- Deputatul PMP de Timiș, Cornel Samartinean spune ca Guvernul nu pare deloc ingrijorat de degradarea continua a mediului economic și social din Romania, pe fondul scaderii dramatice a investitiilor si al diminuarii semnificative a puterii de cumparare a cetatenilor. Conform parlamentarului managementul…

- Fostul ministru al Sanatații Florian Bodog a respins "acuzațiile nefondate" care-l fac "țapul ispașitor pentru criza de imunoglobulina". Fostul șef de la Sanatate a precizat ca s-au facut "toate demersurile legale pentru rezolvarea situației".El sustine insa ca problema s-a cronicizat din…

- Reprezentantii CJP Cluj au declarat, miercuri, potrivit Mediafax ca, în total, cuantumul pensiilor speciale platite în luna decembrie 2017 la nivelul judetului a fost de peste 2,1 milioane de lei. ”La sfârsitul anului trecut figurau în plata 223 de persoane, beneficiare…

- Producatorii de imunoglobulina au dat asigurari ca vor demara, incepand din aceasta luna, procedurile pentru redirectionarea pe piata din Romania de pe celelalate piete europene a unor cantitati de imunoglobulina necesare in tratarea imunodeficientelor primare si a bolilor autoimune, potrivit MS.

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, despre criza de ”imunoglobina”, referindu-se la declansarea mecanismului de protectie civila, din cauza lipsei totale de imunoglobulina in Romania, transmite News.ro . ”O alta problema la care doresc sa ma refer este declansarea…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, participa astazi, 6 martie 2018 la Budapesta, la Summitul ministerial privind transportul care are ca tema ”Competitivitatea viitoare a sectorului transportului rutier”. Participanții dezbat aspectele sociale din domeniul transportului rutier cuprinse in inițiativele…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a acuzat PSD de „incompetența” și „populism” in contextul in care „o persoana a murit deja in Romania din cauza crizei de imunoglobulina”. Romania a cerut ajutorului UE și NATO pentru soluționarea acestei situații grave din sistemul de sanatate.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, da asigurari ca Romania nu ar putea fi afectata de o noua criza economico-financiara, cum s-a intamplat dupa 2009. In plus, acesta sustine ca actualul Guvern si PSD nu vor lua niciodata decizia de a taia din veniturile romanilor, ci "mai degraba isi taie el o…

- Asteptam inca prima mie de kilometri de autostrada. Desi pe santiere se munceste, viteza de inaintare tinde spre zero. Invitat la Ultima Ediție, ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a declarat ca anul acesta pot fi dați in folosința 60 de km de autostrada.

- Se emplinesc 41 de ani de la tragedia care a indoliat p țara intreaga. In seara zilei de vineri, 4 martie 1977, la ora 21.22, Romania a fost zguduita de un puternic cutremur cu o magnitudine de 7,2 grade pe scara Richter, avand epicentrul in Muntii Vrancei. Era al doilea mare seism din secolul al XX-lea…

- Centrul de Transfuzie Sanguina Bucuresti se confrunta in aceasta perioada cu o criza de sange avand in vedere scaderea numarului de donatori din cauza vremii nefavorabile, a declarat joi pentru AGERPRES directorul institutiei medicale, Doina Gosa.Citeste si: Intalniri de GRAD ZERO la Parlament:…

- Compania CFR Calatori se confrunta cu "un grav deficit de vagoane", a declarat luni ministrul Transporturilor, Lucian Sova."Compania se confrunta cu un grav deficit de vagoane, ma ocup sa gasesc o solutie, avand in vedere ca peste 400 de vagoane au norme de reparatie sau de intretinere neefectuate,…

- "Compania se confrunta cu un grav deficit de vagoane, ma ocup sa gasesc o solutie, avand in vedere ca peste 400 de vagoane au norme de reparatie sau de intretinere neefectuate, lucru care a constituit unul din motivele pentru care si-au propus sa reduca din trenuri. Am reusit si am prevenit reducerea…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, luni, ca a solicitat Directiilor de Sanatate Publica judetene sa realizeze o evaluare a bolnavilor care au nevoie de ajutor medical si care locuiesc in judetele aflate sub cod portocaliu de ninsori si viscol. "Inca de ieri, 25 februarie, am…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, i-a solicitat vineri constructorului lotului 3 al autostrazii Lugoj-Deva sa decida in cel mult o saptamana daca poate continua lucrarile pe acest tronson, in conditiile in care acestea inainteaza greu de un an de zile.

- Ministrul Transporturilor reactioneaza dupa incidentul grav produs in gara Ploiesti. Lucian Sova a anuntat ca a fost deschis un dosar penal in rem pentru a stabili cine sunt vinovatii. Ministrul mai spune ca a cerut celor de la CFR sa faca un inventar al pasarelelor si sa verifice starea lor pentru…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan trage un semnal de alarma si sustine ca Romania se afla la un pas de criza. Intr-un comunicat remis STIRIPESURSE.RO, politicianul sustine ca indicatorii macroeconomici stau drept dovada a esecului guvernarii PSD-ALDE.Citeste si: Se cer DEMITERI in masa:…

- Analistii financiari certificati (Certified Financial Analists - CFA) se asteapta ca in acest an cursul sa treaca pragul de 4,7 lei/euro, indicele ROBOR la 3 luni sa urce spre 3% si ca inflatia in urmatoarele 12 luni sa creasca la 3,7%, arata un sondaj publicat luni de CFA Romania.„In luna…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca piata muncii din Romania este deschisa si pentru francezi, italieni, germani, austrieci si le-a transmis reprezentantilor companiilor de constructii la o dezbatere ca, in masura in care nu exista lucratori, pot sa finanteze resursa de forta de munca…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova a anunțat, marți, la Parlament, inființarea unui comitet interministerial activ la Transporturi, pentru gestionarea infrastructurii strategice. El a transmis și un mesaj pentru firmele contractoare de lucrari in infrastructura: ”Nu se va mai deschide nicio procedura…

- Citeste si: Numarul de someri a scazut cu aproape 50.000 in ultimul an. Romania, pe locul 6 in UE in topul statelor cu cel mai scazut somaj Romania a marcat una dintre cele mai mici rate ale somajului din UE: 5,3% in aprilie. Cehia are un somaj de 3,1% In urma cu cinci ani, aproximativ jumatate (53%)…

- Egoismul, superficialitatea, minciuna si oboseala. Sunt cele mai mari obstacole pe care Romania trebuie sa le depaseasca, intr-o perioada in care este marcata de o „criza” in ceea ce priveste credinta, crede Arhiepiscopul Bisericii Catolice, Ioan Robu.Citeste si: Rasturnare de situatie: DIICOT…

- Recent, severitatea acestei probleme a depasit maximul pre-criza, mai ales in tarile din centrul si estul Europei, noteaza sursa citata. De aceea, concluziile din perioada pre-criza sunt valabile si acum: emigratia din tarile din centrul si estul Europei are un impact negativ major asupra pietei locale…

- „In acupunctura exista o regula de aur: cu cat mai puține ace implanți in pacient ca sa-l vindeci cu atat mai priceput ești in aceasta ramura medicala” Ați observat? Scufundarii noastre intr-un trai plin de excese, E-uri și stres i se opune o forța egala și de sens contrar cu sfaturi de…

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.In iulie…

- Vicepresedintele PNL, Florin Citu lanseaza un scenariu socant, la scurt timp dupa investirea Guvernului Dancila. Citu sustine ca Romania se afla la un pas de o noua criza economica, insa avertizeaza ca inreg contextul este mai dificil decat cel precedent, din 2007-2008. "Cresterea dobanzilor in tarile…

- Graficul care spune mai mult decat o mie de…pareri si care demonstreaza ca o crestere economica ridicata, combinata cu deficite mari, genereaza, inevitabil, o criza. Este si cazul Romaniei, care a inregistrat rate foarte mari de crestere...

- ”Eu apreciez ca minutul unui ministru al Transporturilor este prea scump pentru a petrece ore in sir calatorind catre diverse santiere”, a declarat Lucian Sova, propunerea PSD pentru functia de ministru al Transporturilor. El a spus ca secretarii de stat trebuie sa stea mai mult pe teren. ”Apreciez…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu a declarat, joi, ca Ministerul Finantelor pregateste o echipa de negociatori pentru a contraca un imprumut, „al doilea ca marime din istoria Romaniei” pentru ca tara sa nu se prabuseasca, afirmand ca parteneri strategici discuta la Davos despre „criza romaneasca”. …

- Romania a facut progrese limitate in implementarea recomandarilor GRECO de prevenire si combatere a coruptiei in privinta membrilor parlamentului, judecatorilor si procurorilor, potrivit unui raport publicat de Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO), organismul anticoruptie al Consiliului Europei…

- Acesta s-a referit la faptul ca Ludovic Orban, liderul PNL, și Dan Barna, liderul USR, au mers la Palatul Cotroceni, in cadrul consultarilor cu Klaus Iohannis, cu varianta alegerilor anticipate. Remus Borza a declarat ca, daca aceasta criza s-ar fi prelungit și am fi ajuns la alegeri anticipate,…

- Criza politica in Romania dupa ce formatiunea de guvernamant i-a retras sprijinul politic premierului Mihai Tudose. Dupa sedinta forului de conducere al Partidului Social Democrat, prim-ministrul roman a anuntat ca isi da demisia.

- "Inca un vot ilegitim si iresponsabil in urma caruia am pierdut cu totii. Romania este aruncata nejustificat in criza la doar sase luni de la criza Grindeanu, nici pana astazi explicata. Comitetul Executiv National este rupt de partid. Organizatiile de partid au transmis clar ca nu este de acceptat…

- 'In timp ce coalitia se cearta pe putere, cine guverneaza Romania? Perspectivele economice sunt foarte rele: dobanzile si inflatia au luat-o in sus si riscam sa pierdem 1,5 miliarde de euro din fonduri europene. Singura solutie acceptabila este ca acest partid sa isi recunoasca incompetenta si sa…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, sustine ca autostrazile din Romania sunt 'o Fata Morgana a unei guvernari incompetente' si ca, pana in anul Centenarului, Romania n-a reusit nici macar sa-si lege cu autostrazi regiunile sale istorice. 'In anul Centenarului Marii Uniri,…

- Guvernul a stabilit, pentru anul 2018, un contingent de 7.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in baza avizelor de angajare/detașare, potrivit unei Hotarari adoptate in ședința de astazi. Documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu 1.500 de…

- Instantele din Romania au continuat in anul 2017 sa aplice condamnari la ani grei de inchisoare pentru fapte de coruptie sau fraude economice, insa sunt tot mai putine dosare cu "nume grele" care ajung in fata judecatorilor. Lista celor trimisi dupa gratii cuprinde fosti ministri, parlamentari,…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a corectat marginal, dupa cinci luni consecutive de scadere, la valoarea de 44,1 puncte, fiind cu 0,7 puncte mai mare decat valoarea consemnata in exercitiul anterior, evolutie care s-a datorat…