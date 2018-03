Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la Conferinta Capital Transporturi si Infrastructura 2018, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Stefan Ionita, a facut o radiografie a principalelor proiecte de infrastructura aflate in derulare.

- #salvatipipera . Mai multe organizații private dar și reprezentați ai autoritaților au participat in aprilie 2016 la o masa rotunda pentru implementarea in zona a unor soluții inteligente de mobilitate urbana. Discuțiile au avut la baza un chestionar la care au raspuns aproape 500 de angajați din cartierul…

- Deputatul USR Catalin Drula, membru in Comisia de Transporturi si Infrastructura, a trimis o scrisoare deschisa catre Guvern prin care solicita deschiderea autostrazii Sebes-Turda. Read More...

- Consiliul de Administratie al CDR Calatoti l-a desemnat pe miercuri, 21 martie 2018, pe Leon Barbulescu drept director general al companiei, pentru o perioada de patru luni, arata compania intr-un comunicat. Leon Barbulescu va coordona activitatea CFR Calatori, operatorul național feroviar de pasageri…

- Consiliul de Administratie al CFR Calatori l-a desemnat miercuri, 21 martie, pe Leon Barbulescu in functia de director general al companiei, pentru o perioada de patru luni. Leon Barbulescu va coordona activitatea CFR Calatori, operatorul national feroviar de pasageri care efectueaza…

- Consiliul de Administratie al CNAIR a aprobat luni, 19 martie, infiintarea societatii Antrepriza de Constructii pentru executia de drumuri nationale si autostrazi, au declarat surse pentru ECONOMICA.NET.Citeste si: ALERTA - Comisia pentru Legile Justitiei a dat UNDA VERDE legii privind functionarea…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România (CNAIR) a decis luni, în Consiliul de Administrație, înființarea unei Antreprize de construcții însarcinate cu lucrari de drumuri și autostrazi, dupa modelul companiilor create de catre Primaria Muncipiului…

- In contextul problemelor foarte grave legate de navigabilitatea Dunarii pe sectorul dintre Romania și Bulgaria, situație care persista de foarte mult timp, precum și a refuzului repetat al autoritaților bulgare de a-și asuma obligațiile ce le revin, europarlametarul PSD Claudia Țapardel a inaintat…

- In urma cu 10 ani vizitam Tunisia si primul lucru care m-a uimit a fost calitatea drumurilor publice nationale si regionale. Mi-am zis „wow” – cum au reusit? Nu pareau sa fie in culmea dezvoltarii economice si totusi calitatea infrastructurii rutiere era foarte buna. Statiunile turistice erau la…

- Primarul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoita, a anuntat luni ca, in baza unei noi organigrame, urmeaza sa fie taiate peste o suta de posturi din Primaria sectorului 3. 'La ora aceasta facem restructurari in Primaria sector 3. (...) Cei care nu sunt incarcati 100% vor fi disponibilizati in urmatoarea…

- Fostul ministru al Sanatații Florian Bodog a respins "acuzațiile nefondate" care-l fac "țapul ispașitor pentru criza de imunoglobulina". Fostul șef de la Sanatate a precizat ca s-au facut "toate demersurile legale pentru rezolvarea situației".El sustine insa ca problema s-a cronicizat din…

- La ce-a ajutat congresul lui Dragnea? Liderul absolut al PSD si-a impus fluierand favoritii in conducerea centrala a partidului, a anuntat continuarea razboiului total impotriva justitiei si si-a clamat declaratia de independenta fata de Europa civilizata. La cele de mai sus putem adauga…

- Grupul parlamentar de prietenie cu Emiratele Arabe Unite a avut marti, 6 martie, prima intalnire cu noua delegatie a Emiratelor Arabe Unite (EAU) in Romania. In cadrul intrevederii, toti membrii si-au exprimat aprecierea si bucuria pentru investirea Dr. Ahmed Abdulla Al Matrooshi in noua sa calitate…

- Scena a fost filmata de un alt elev, in timpul orei intr-un liceu din Dolhasca, scrie Monitorul de Suceava. In clasa se aud țipele și injuraturi, iar unii dintre elevi o tachineaza, pe profesoara de la catedra. In imagini se vede cum profesoara il imbrancește pe unul dintre elevi, pentru a-l…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au decis clasarea dosarului care il privea pe Narcis Neaga, fost director al CNADNR, cauza in care a fost cercetat pentru abuz in serviciu in legatura cu un contract privind autostrada Sibiu - Orastie, pe motiv ca faptele nu sunt prevazute in legea…

- Fostul director al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, a fost numit, joi, membru în Consiliul de Administratie al CNAIR, anunta stiripesurse.ro.

- Narcis Neaga a fost numit in Consiliul de Administrație al CNAIR. Narcis Neaga a fost director general al CNAIR in perioada 2012-2015. Narcis Neaga a fost demis de la conducerea CNAIR in decembrie 2015 , ca urmare a unei inspectii a Corpului de control al Ministerului Transporturilor cu privire la unele…

- Fostul director al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, a fost numit, joi, membru in Consiliul de Administratie al CNAIR. Asociatia Pro Infrastructura spune ca perioada in care Narcis Neaga a condus CNAIR a fost "cea mai nociva pentru dezvoltarea infrastructurii…

- Administratorii dezvoltatorului imobiliar Practic Bucuresti, la care omul de afaceri Radu Dimofte este actionar majoritar, propun distribuirea de dividende in suma totala de 29,7 milioane lei, din profitul de 30,4 milioane lei aferent anului trecut. Propunerea va fi discutata la urmatoarea…

- Asociatia Amnesty International (AI) critica dezincriminarea faptelor de coruptie si conditiile din penitenciare din Romania, in raportul sau anual privind situatia drepturilor in lume, publicat joi la Londra, scrie AGERPRES.Citeste si: DOLIU - A MURIT inca un PRINT al Romaniei: Descendent…

- IN SFARSIT Mihai Bozianu, fost consilier local al PNL Barlad timp de doua saptamani, angajat al Primariei Barlad la compartimentul Transporturi, si-a vazut visul cu ochii: face parte din Consiliul de Administratie al SC LDP Reiser SA Barlad, operatorul de drumuri al orasului. Ieri, acesta a sustinut…

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baișanu, atrage atenția ca lipsa investițiilor in infrastructura feroviara din Romania a dus atat la creșterea numarului de accidente, cat și a timpului de deplasare a trenurilor. Alexandru Baișanu a facut aceste afirmații in ședința de astazi a Comisiei de Transporturi…

- "Cred foarte clar ca Ministerul de Finante trebuie sa aiba un rol important nu doar acela de a colecta informatiile legate de modul in care se deruleaza imprumuturile cu Banca Europeana de Investitii si de situatia acelor proiecte, ci si de implicare in mod activ, trimestrial, cu discutii la minister…

- „Pentru urmatoarele 3 zile ma voi afla la Bruxelles, unde voi avea mai multe intalniri cu oficiali din cadrul institutiilor europene, atat la nivel de Parlament European, Comisia Europeana, cat si Consiliul UE. Printre discutiile programate vor fi si cele cu reprezentantii unor formatiuni politice europene,…

- De cațiva ani buni, afacerile ce se-nvart in jurul primariilor din Romania au liniște deplina. Unii tac și fac, alții tac sa nu-și faca de lucru, iar prietenii tac sa ciuguleasca și ei cate ceva… Facute de “ochii soacrei” și uneori doar pe hartie, lucrarile ce țin de domeniul public sunt deseori adevarate…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat joi pe piata interbancara la nivelul de 2,07% la trei luni, de la 2,06% miercuri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la trei luni a revenit aproape de valoarea de la finele…

- Banca Transilvania, a doua cea mai mare banca din Romania dupa active, lanseaza o oferta de preluare a 8.308.673 de actiuni emise de Victoriabank, a treia banca in topul institutilor de credit din Republica Moldova, reprezentand 33,23% din numarul total de actiuni ordinare nominative cu drept de…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova a anunțat, marți, la Parlament, inființarea unui comitet interministerial activ la Transporturi, pentru gestionarea infrastructurii strategice. El a transmis și un mesaj pentru firmele contractoare de lucrari in infrastructura: ”Nu se va mai deschide nicio procedura…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Transilvania din Romania, care impreuna dețin pachetul de 66,76% din acțiunile Bancii Victoriabank, intenționeaza sa rascumpere restulacțiunilor bancii - 33,24%. Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a…

- Isarescu: Traiectoria prognozei de inflatie a fost revizuita in sus pe termen scurt Traiectoria prognozei de inflatie „a fost revizuita in sus pe termen scurt”, a anuntat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. „Noul scenariu al prognozei evidentiaza o crestere…

- Obișnuiești sa trimiți mesaje pâna seara târziu, iar primul lucru pe care îl faci când te trezești este sa îți verifici telefonul? Compania Huawei, care a lansat primul smartphone ce încorporeaza platforma AI, Mate 10 Pro, a decis sa raspunda la aceasta întrebare…

- Teleormanul e „fruncea”! Cel puțin asta ne demonstreaza evenimentele din zilele noastre. Teleormanul ni i-a dat pe Liviu Dragnea, șeful PSD, pe premierul Viorica Dancila, pe ministrul de Interne, Carmen Dan, dar și pe unul dintre protestatarii de frunte ai mișcarii #Rezist. Este vorba despre…

- Consiliul de Administratie al societatii Dobrogea Grup SA convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii la data de 6 martie 2018, ora 12, la sediul societatii din municipiul Constanta. In situatia in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile legale si statutare pentru…

- Dupa 17 ani, conducerea Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) a reusit sa scape de unul dintre cele mai paguboase contracte pentru aeroportul Henri Coanda. In 2013, Curtea de Conturi preciza ca Aeroportul Henri Coanda (Otopeni) cheltuieste pentru fiecare metru patrat curațat, aproximativ 3.000…

- Locul 1 mondial, cecul de 2,6 milioane de euro, titlul de Mare Șlem! Asta a pierdut Simona Halep in meciul cu Caroline Wozniacki, in finala de la Australian Open.Halep a scris istorie pentru Romania: a jucat cu trofeul pe masa, dar intra in analele tenisului ca fiind primul lider mondial care…

- Primarul din Piatra Neamț a inaugurat trei toalete la o școala gimnaziala din oraș. La evenimentul organizat cu mare fast de edil au participat și oficiali din cadrul Consiliului Local și din cadrul Inspectoratului Școlar Neamț. Dragoș Chitic, primarul din Piatra Neamț, a facut mai multe fotografii…

- 24 ianuarie zi libera. Românii vor beneficia, pe 24 ianuarie 2018, de o noua zi libera. În aceasta zi, potrivit legislației muncii din România, se sarbatorește Ziua Unirii Principatelor Române.

- Nicolae Turdean, directorul general al Cupru Min Abrud, societatea care exploateaza zacamantul de la Rosia Poieni, unde se afla 60 la suta din rezervele de cupru ale Romaniei, a demisionat, cu toate ca in 2017 compania a avut o productie record, transmite corespondentul MEDIAFAX. Directorul…

- Vremea in care Romania avea inflatie negativa sau unele dintre cele mai mici rate ale inflatiei din UE a trecut. In decembrie, Romania a avut una dintre cele mai ridicate rate de inflatie din UE, potrivit datelor Eurostat, oficiul de statistica al Uniunii Europene, publicat ieri. Fata de o medie…

- Actionarii Rompetrol Rafinare au aprobat luni revocarea lui Marius Mitrus din functia de membru in Consiliul de Administratie, in locul sau fiind numita Nicoleta Viorica Soisun. Aceasta a fost angajata la Cancelaria fostului premier Calin Popescu Tariceanu, dupa doi ani in care a muncit pe functia de…

- Consiliul de Administratie al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a prelungit, vineri, mandatul directorului general interimar, Stefan Ionita, au declarat, pentru AGERPRES, surse oficiale. Mandatul acestuia urma sa expire pe 13 ianuarie 2018. Stefan Ionita a fost numit…

- Ioan Bejan iși imparte activitatea manageriala intre Bacau și București. Directorul Companiei Regionale de Apa Bacau este din vara trecuta și membru in consiliul de administrație al Poștei Romane, lucru care nu se regasește in CV-ul oficial al... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Europarlamentarul Siegfried Muresan face un bilant al scumpirilor care vor avea loc in acest an in Romania, din cauza masurilor pe care Guvernul PSD-ALDE le-a luat de la instalarea in functie. Printre acestea se numara cresterea pretului la gazele naturale, carburanti, alimente, precum si…

- Societatea de Transport Public Timisoara, fosta RATT, are un nou director general-adjunct. In aceasta functie a fost instalat Nicolae Bitea, care a lucrat anterior la CNADR, dar a fost si membru in Consiliul de administratie al fostei RATT, avand experienta in activitatea de transport. Bitea este liderul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca o usoara inflatie de 1,5 - 2% este benefica pentru cresterea economica si ca decizia BNR de majorare a ratei dobanzii de politica monetara 'nu este in momentul de fata un element de ingrijorare'. 'Japonia s-a luptat ani de zile…

- Banca centrala ar putea majora rata de dobanda de referinta la 2%, pe fondul intensificarii presiunilor inflationiste, a evolutiei economiei la un ritm peste potential si a acumularii de riscuri la adresa stabilitatii financiare, estimeaza Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania.…

- Cupru Min Abrud, societatea care exploateaza zacamantul de la Rosia Poieni, unde se afla 60% din rezervele de cupru ale Romaniei, a depasit in 2017, pentru prima data in istoria companiei, cota de 8.000 de tone de cupru pur obtinut, in urma prelucrarii a 38.300 de tone de concentrat. Consiliul…

- ”Am ascultat punctul de vedere al premierului, nu il consider un atac, și-a exprimat o opinie, așa crede domnia sa și este firesc sa spuna ce crede. Important este ca va fi o intalnire intre primul ministru al Romaniei și consiliul de administrație al Bancii Naționale. Consiliul de administrație…