Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat, duminica, ca procurorul care a luat cu forța copilul din Mehedinți, pentru adopție, ar trebui sa demisioneze deoarece "nu e negociabil ce a facut". Senatorul a mai spus ca cel care trebuia sa ia copilul, pașnic, trebuia sa fie un executor judecatoresc,…

- Traian Basescu a vorbit, in urma cu puțin timp, la Romania TV, despre cazul fetiței din Mehedinți și despre procurorul care a luat-o forțat din casa.Vezi aici DENUNȚUL formulat impotriva procurorului de la Curtea de Apel Craiova (.pdf) "Eu cred ca doamna procuror trebuie sa demisioneze…

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, intr-o postare pe Facebook, face o paralela intre scandalul micutei Sorina din Mehedinti si dosarul de coruptie in care a fost condamnat definitiv fostul lider PSD. Acesta spune ca este la indemana sa-i gasim vinovati pe cei din institutiile statului pentru…

- Cazul fetiței de opt ani din Baia de Arama a revoltat societatea romaneasca. Cum era și firesc, un val uriaș de emoție și empatie a iscat drama copilului abandonat pe care, acum, asistenți maternali, parinți adoptivi și autoritați se razboiesc. Ceea ce s-a intamplat vineri, in județul Mehedinți, cand…

- Un caz cu adevarat halucinant a avut loc la Baia de Arama, in județul Mehedinți. Procurorii, insoțiți de trei mașini pline cu polițiști și mascați au mers sa ridice o fetița de doar opt ani. Familia Saramat care au crescut-o pe copila e devastata si spune ca micuta nu voia sa plece in SUA.

- "Lucian Netejoru a dat dovada ca este o persoana impartiala, care nu ține seama de oamenii statului subtern. Si, atunci, statul subteran se aduna. Sectia de procurori a CSM a facut istorie. Sunt cei care au respins revocarea doamnei Kovesi, in aproximativ 28 de secunde, prima data cand s-a intamplat.…

- ”Am fost chemat intr-un dosar pentru care se cere o redeschidere. O restituire pe care am facut-o ca Primar General in 2002, e drept, astazi suntem in 2019, dar justiția merge inainte cu principile ei. Deocamdata, deși am avut vreo cateva zeci de plangeri penale de la cei care au trebuit sa cedeze…

- Ginerele fostului președinte Traian Basescu a scapat de inchisoare, dupa ce joi a fost achitat definitiv de Inalta Curte de Casație și Justiție. Avocatul Radu Pricop, care este soțul Ioanei Basescu, a fost trimis in judecata de procurorii DNA intr-un dosar de complicitate la șantaj și instigare la fals…