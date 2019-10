Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna a anunțat, la Digi24, ca dorește ”un calendar foarte clar, asumat inca din acest moment”, de la președintele Klaus Iohannis. In acest calendar despre care a vorbit Dan Barna, liderul USR a subliniat ca dorește asumarea exacta a etapelor prin care se va ajunge la alegerile anticipate.…

- Senatorul Daniel Zamfir susține ca președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, i-a convocat pe cei de la ALDE Brașov ”la o bere undercover” pentru a le explicat cum a dezertat el catre PSD. Zamfir susține ca a ”dezertat” catre PSD pentru ca ALDE nu-i mai susține proiectele de lege, in timp ce PSD…

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu se arata cucerit de ultimele discursuri susținute de președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Vintu susține ca romanii ar trebuit sa uite de mitul conform caruia din munca cinstita nu te poți imbogați."Creierii lui Iohannis Citește și: Avertizari meteo…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa la Targoviste, ca liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, in guvernarea 2006-2007, cand era crestere economica, a "impanat administratia publica cu functionari", iar acum este nevoie de o reforma administrativa, conform…

- Gigi Becali a setat doua mari obiective pentru FCSB dupa eșecul de la Mediaș, scor 0-4. „Eu am vrut doar calificarea in Europa. Le-am spus, «bai baieți, ne concentram și ne calificam joi». E o echipa mult sub noi. Nu are cum sa ne scoata. Nici nu se compara cu Mediaș. Guimaraes e cam genul Chiajnei.…

- Dan Barna a șocat cu declarațiile la ultima sa apariție TV, mai ales cu atacul violent la adresa lui Klaus Iohannis. Barna a spus ca daca ar fi fost el președinte, tragedia de la Caracal nu s-ar fi intamplat. Ajuns șef in PNL, Rareș Bogdan i-a dat lecții lui Barna despre cum trebuie sa se poarte…

- Președintele Dreapta Liberala, Viorel Catarama, a declarat la Antena 3 ca liderul PLUS, Dacian Cioloș este un comunist, definindu-l pe acesta drept ”un comunist clasic”. Acesta a subliniat ca are argumente...

- Deputatul PNL Catalin Predoiu, fost ministru al Justitiei, il critica in termeni duri pe Dan Barna, presedintele USR, pentru reactia acestuia la decizia CCR pe tema amnistiei si a gratierii pentru fapte de coruptie. Liberalul este de parere ca in acest caz Curtea Constitutionala are dreptate, iar…