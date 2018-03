Stiri pe aceeasi tema

- În perioada 22 martie, ora 23.00 – 23 martie, ora 15.00 este anunțat cod portocaliu de ninsoare abundenta, strat de zapada consistent, temporar viscol și vizibilitate scazuta, în municipiul București și în județele Caraș

- In perioada 21-23 martie, la Bucuresti are loc faza finala a Campionatului National de Atletism Aruncari Lungi pentru seniori, tineret, juniori I si juniori II. Intrecerea a fost reprogramata, dupa ce initial ar fi trebuit sa aiba loc in perioada 1-3 martie. In prima zi a competitiei, atunci cand au…

- Potrivit ultimelor informatii, jurnalistul Andrei Gheorghe va fi incinerat! Desi nu parea, realizatorul Andrei Gheorghe era un om credincios. Cu toate acestea, familia lui a luat hotararea de a-l incinera! Andrei Gheorghe a murit. Primele concluzii ale medicilor legisti in urma autopsiei.…

- Atenționare de ninsori, ger și polei, pana pe 22 martie. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prelungit cu doua zile atenționarea meteo de vremea rea, ninsori, viscol, ger și polei. Astfel, de marți, 20 martie, ora 15.00, pana joi, 22 martie, ora 10.00, vremea va fi deosebit de rece și se…

- Au aparut primele imagini de la accidentul rutier in care a fost implicat Daniel Ionascu. Avocatul a fost transportat de urgența la spital și dus direct in sala de operatii pentru o interventie la mana. Daniel Ionașcu a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident…

- Ionela Prodan a ajuns din nou la spital. Cunoscuta artista are nevoie sa faca analize o data la doua luni, motiv pentru care astazi a mers insotita de fiica ei la o clinica din Bucuresti. Nu este vorba de nicio problema de sanatate.

- Eugen Apjoc s-a chinuit ani de zile sa fie mai bun decat Timișoara rugbista, fiind antrenor la Baia Mare. Nu a reușit, dar cel puțin in acest sezon de Cupa Romaniei va fi mai bun, acum la CSM București. Echipa din capitala a fost mai buna decat Timișoara Saracens și a invins in semifinala…

- Primele doua meciuri de la a doua ediție a Romanian Snooker Masters, turneu ce se disputa in cladirea Circului Național din București, au produs evoluții incredibile pentru sutele de fani prezenți. Ali Carter a dispus cu 4-0 de dublul-campion mondial Mark Williams și s-a calificat in sferturile competiției.…

- Conducatorii clubului din capitala au profitat din plin de pauza competiționala și s-au mișcat pe piața transferurilor, intarind echipa. Astfel, dupa ce acum aproape doua saptamani l-au adus pe internaționalul Johannes van Heerden, acum, inainte de duelul cu Steaua, din Cupa Romaniei, “tigrii” au mai…

- Patru curse aeriene din zona Moldovei au fost redirecționate din cauza ceții dense. In zona a fost in vigoare in cod galben de ceața, care a redus vizibiltiatea – local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Astfel, de marți seara pana miercuri dimineața, patru curse au fost redirecționate. Patru…

- Indicele BET, care urmareste cele mai tranzactionate 13 actiuni de la Bucuresti, a crescut cu 9% in primele doua luni din 2018 si a marcat cel mai ridicat ritm de crestere din randul burselor europene, potrivit calculelor ZF pe baza datelor Bloomberg. Spre comparatie locul doi a fost ocupat de bursa…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua prognoza speciala pentru Bucuresti, valabila pe 1, 2 si 3 martie 2018. Astfel, potrivit ANM, urmeaza trei zile in care bucurestenii vor continua sa resimta temperaturile scazute. Va ninge, iar vantul va diminua ca...

- Dezvoltatorul imobiliar Hagag Development Europe investeste peste 90 de milioane de Euro in primul sau proiect din Bucuresti, H Pipera Lake. Localizat pe malul lacului Pipera, H Pipera Lake este cel mai mare proiect rezidențial pe care compania il dezvolta in Romania. Ansamblul de cladiri va fi edificat…

- CHIȘINAU, 24 feb — Sputnik. Meritul de a fi lansat inițativa organizarii unui campionat mondial la fotbal între națiuni, precum și de a o fi promovat cât se poate de activ și insistent, îi aparține lui Jules Rimet, președintele de atunci al Federației intrernaționale…

- Pe 30 iunie si 1 iulie va asteptam la Arenele Romane din Bucuresti la cel mai fresh festival al anului din Bucuresti, Shine Festival! Ajuns la editia a 5-a, alaturi de Skillet, la Shine vor mai canta si The Cat Empire, Subcarpati, Fratii Grime, The Mono Jacks, Cred Ca Sunt Extraterestru, Fantome si…

- Crima in Buzau comisa de un barbat drogat. Polițiștii sunt in alerta, dupa ce un barbat a fost ucis, iar soția sa a fost grav ranita, dupa ce au fost injunghiați de nepotul lor. Tanarul de 23 de ani, care ar fi consumat etnobotanice, și-a atacat unchiul și matușa cu un cuțit și apoi a fugit. Agresorul…

- Angajații romani nu au curaj sa le spuna șefilor ce frustrari au la locul de munca Peste 40% dintre angajații romani evita sa vorbeasca deschis cu managerii lor despre problemele și frustrarile pe care le au la locul de munca. Potrivit unui studiu recent realizat în companiile din România,…

- Luni, 5 februarie, ora 16.45. Cu capul in pamant, cu gandurile departe, Gina Pistol se plimba printr-un magazin de mobila din Baneasa, de unde a plecat cu un odorizant pentru casa, scrie click.ro. In decembrie, acelasi scenariu. Am surprins-o singura, la un mall din Vitan, de unde si-a cumparat cateva…

- Festivalul Neversea continua si in acest an in Constanta, iar primele 5.000 de abonamente vor fi puse in vanzare incepand din 7 februarie. Cea de-a doua editie a celui mai mare festival de pe plaja din Romania, Neversea, va avea loc loc in perioada 5 – 8 iulie, in Constanta. Impreuna cu artisti de renume…

- Reprezentantii servciului de ridesharing Uber au dat publicitatii cateva date financiare extrem de interesante, mai ales atunci cand sunt puse in compartie cu cele realizate de firmele traditionale de taximetrie din Capitala.

- Cele mai mari 9 companii de taxi din Bucuresti au platit catre stat, in 2016, impozit pe profit, cumulat, in valoare de 61.224 de lei, potrivit datelor raportate catre Ministerul de Finante, in timp ce serviciul de car sharing Uber a platit un impozit pe profit de 187.000 lei, de 3 ori mai mult.

- Grupul britanic Massive Attack va concerta, pe 21 iunie, la Arenele Romane din Bucuresti, iar biletele au fost puse in vanzare joi. In deschiderea concertului de la Bucuresti va urca pe scena trupa hip-hop scotiana Young Fathers.

- Ce inseamna sa stai la un hotel de lux din Dubai, unde au mai fost cazați și Jennifer Lopez, Robert de Niro, 50 Cent sau Donatella Versace. Camerele pe noapte pot ajunge și la prețul unei garsoniere din București. Ce inseamna sa stai la un hotel de lux din Dubai? Lux = fast, eleganța, somptuozitate,…

- Carla’s Dreams revine pentru al treilea an consecutiv la Arenele Romane, din București, pe data de 5 mai, incepand cu ora 19:00, in cadrul unui nou eveniment BestMusic Live Concerts și Global Records!

- Potrivit Instititului National pentru Fizica Pamantului, un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade sa produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau.Seismul s-a produs la ora 10:09:42, la o adancime de 124 de kilometri.Acesta este al patrulea seism produs…

- Actualul ministru al Sanatatii a salvat, miercuri, viata unui pasager care se intorcea in Capitala cu cursa aeriana Oradea – Bucuresti. Unui barbat de 42 de ani care calatorea in acelasi avion cu Florian Bodog i s-a facut brusc rau. A inceput sa dea semne de sufocare si a devenit cianotic, situatie…

- Sectorul Invațamant și Activitați cu Tineretul al Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei pregatește deja primele proiecte cu impact educațional, sub auspiciile Anului omagial al unitatii de credinta si de neam si Anului comemorativ al fauritorilor Marii Uniri din 1918, așa cum a fost declarat 2018 in Patriarhia…

- Elena Udrea, fost ministru al Dezvoltarii Regionale și Turismului, a facut prima declaratie dupa ce in presa au aparut informatii ca este insarcinata ca urmare a unui tratament de fertilizare in vitro la o clinica din București. „Nu este adevarat. Nu sunt insarcinata. Nu am inceput nicio procedura de…

- Mii de oameni din toata tara si-au anuntat prezenta la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti. Oamenii s-au adunat in Piata Universitatii, urmand sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului,…

- In ciuda vremii nefavorabile, mai multe grupuri au sosit sambata dimineata si la pranz pentru mitingul de amploare care are ca punct final Palatul Parlamentului. La proteste sunt la care sunt asteptati mii de oameni din toata tara, iar sosirea lor a generat si primele incidente.

- Managerul Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza, a facut primele declaratii dupa ce, la Bucuresti, la Ministerul Energiei, s-a hotarat majorarea fondului de salarii al companiei. Astfel, acesta a facut cunoscut modul in care vor fi adaugate in veniturile angajatilor companiei sumele…

- Numarul firmelor radiate a scazut, in primele 11 luni din 2017, cu 26,79%, la 73.771 companii, fata de 100.764 in perioada similara a anului anterior, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului. Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti…

- Echipa Germaniei, detinatoarea titlului continental, a surclasat formatia Muntenegrului cu scorul de 32-19, sambata, intr-un meci din Grupa C a Campionatului European de handbal masculin - EURO 2018 - din Croatia. In alta partida, Macedonia a invins neasteptat Slovenia, cu scorul de 25-24,…

- Muzeul National de Arta al Romaniei organizeaza vineri, de la ora 17.00, un tur ghidat al expozitiei „Atelier de front. Artisti romani in Marele Razboi" in compania curatorului Alina Petrescu. Expozitia aduce in prim plan pagini emotionante din epopeea Primului Razboi Mondial, unul dintre cele mai…

- Pe 11 mai 2018, Arenele Romane din Bucuresti vor gazdui prima editie a DET Open Air (DOA). Aceasta este o idee experimentala, gandita ca o incercare de a revigora scena metal romaneasca, prin identificarea unor posibile noi talente si scoaterea lor „mai in fata”, in cadrul unui eveniment de amploare.…

- Invazie turca pe piața logisticii. Unul dintre cei mai importați furnizori din Europa se extinde la Cluj Grupul Ekol Logistics va inființa din acest an o filiala la Cluj-Napoca pentru a-și extinde prezența in Romania, a anunțat conducerea companiei turce. Urmarind strategia de a construi o rețea…

- Barbatul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti a fost prins de politisti luni dimineata. El este politist in cadrul Brigazii Rutiere a Capitalei, iar la audieri a recunoscut faptele.

- Gigantul american va recruta peste 1300 de angajați pentru noul sau sediu din București, din cadrul proiectului Globalworth Campus din Pipera. Primele 20 de pozitii disponibile sunt pentru posturi precum cele de ingineri software sau traducatori, conform datelor disponibile pe portalul de recrutare…

- Pentru anul 2018 au fost anuntate numeroase concerte, in special pentru Bucuresti, iar intre ele se afla multe reveniri, precum Caro Emerald, Kraftwerk, Goran Bregovic, David Garrett si Judas Priest. Premierele sunt putine, ca Foreigner si Stone Sour, in timp ce cateva festivaluri au stabilit perioadele…

- ANNIHILATOR – A tour for the Demented soseste si la Bucuresti pe 20 noiembrie la Arenele Romane (cort incalzit). Primele 200 de bilete au preț special și pot fi gasite pe iabilet.ro. Se anunța un show cu casa inchisa așa ca luați-va bilete din timp! Annihilator este probabil cea mai cunoscuta formatie…