Stiri pe aceeasi tema

- Ahmed Khaled Alsamarra’i este unul dintre cei mai fericiți tineri din Romania. Puștiul de 22 de ani, de origine irakiana, este „Prințișorul SIR” din București. Tatal lui, Tomah Khaled Alsamarra’i, este patronul magazinelor SIR, din care face parte și cunoscutul complex comercial din zona Lujerului,…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, primele imagini cu Christina Verchere, noua „regina” a OMV Petrom la București. Scoțianca a ieșit la o masa privata cu predecesoarea ei, Mariana Gheorghe, dar, apoi, amandoua au tremurat, la propriu. Șoferul a lasat-o pe „super-șefa”…

- Dora Eftimie a dat lovitura. S-a combinat cu un milionar casatorit, care deține mai multe afaceri profitabile. Iar investiția este respectabila. Barbatul o rasfața cu cadouri scumpe, piesa de rezistența fiind bolidul pe care Dora il conduce. Și care valoreaza o avere. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania,…

- Cristi Iancu, detinatorul companiei Sport Evolution Group, de care presedintele FRF Razvan Burleanu sustine ca Ionut Lupescu s-a ajutat pentru a scurge bani din Federatie, este de parere ca seful de la Casa Fotbalului nu face decat sa defaimeze institutia. "Razvan Burleanu continua campania…

- Mijlocasul echipei Sparta Praga, Nicolae Stanciu, a declarat, joi, ca are mare incredere in actuala generatie a echipei nationale, insa a tras un semnal de alarma in privinta mentalitatii. "Am terminat o campanie care nu a fost deloc reusita. Ma astept la lucruri bune, avem Cupa Natiunilor,…

- Ionel Danciulescu a devenit numarul doi in clubul Dinamo, dupa ce a fost promovat de Ionut Negoita, astfel ca rolul jucat de fostul atacant va fi unul mult mai important. Danciu a fost numit, miercuri, in functia de director general al clubului Dinamo Bucuresti, functie pe care a mai ocupat-o in…

- Managerul sportiv al Federatiei Romane de Fotbal, Adrian Mutu, a dezvaluit ca in perioada in care a jucat pentru Juventus Torino a avut parte de mai multe privilegii. Ajuns la Juventus la inceputul anului 2005, dupa despartirea de Chelsea provocata de suspendarea de sapte luni pentru dopaj,…

- Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, a aflat sanctiunea primita dupa scandalul de la meciul cu Poli Iasi, 2-1. Tehnicianul a incasat o suspendare de doua etape, executand deja una la derb-yul cu FCSB, 1-1, si o amenda in valoare de 6.100 de lei. Astfel, el va rata si meciul cu CS Universitatea…

- Fostul capitan al echipei Real Madrid, Raul Gonzalez, ajuns la 40 de ani, va prelua o formatie de juniori a campioanei en titre a Europei si a Spaniei, informeaza Marca. Raul, in prezent consilier al presedintelui gruparii spaniole, Florentino Perez, functie ocupata in trecut si de Zinedine…

- Ultimul episod de indisciplina de la FCSB s-a consumat la partida cu CFR Cluj, din Gruia, atunci cand Denis Alibec a rabufnit la adresa lui Nicolae Dica dupa ce a fost schimbat cu Gnohere, pe finalul partidei. Atacantul i-a cerut socoteala antrenorului, iar Dica a parut stanjenit de situatie inclusiv…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta imagini senzaționale cu palatul „Mogulului Tipografiilor”, Sorin Peneș! Afaceristul are o vila impresionanta in Cartierul Primaverii, iar aroganța suprema pe care a facut-o acolo unde locuiește lumea buna este ca, in fața casei, a etalat un adevarat parc…

- Dupa separarea de Maria Constantin, Marcel Toader a avut o iubita, insa s-a desparțit de ea, iar acum face declarații incredibile despre aceasta. In luna ianuarie a acestui an, omul de afaceri Marcel Toader a finalizat divorțul de solista de muzica populara Maria Constantin . Dupa separarea de aceasta,…

- Dupa ce v-a dezvaluit, in exclusivitate, ca Anca Lungu și-a anunțat demisia de la Antena și ca are o relație cu „Regele cosmeticelor”, CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, revine cu informații-bomba despre vedeta TV. Anca Lungu a renunțat la televiziune, iar in interiorul Antenelor se vorbește despre…

- Simona Gherghe este una din cele mai cunoscute vedete de televiziune din Romania, iar salariul pe care il incaseaza in fiecare luna este pe masura. Simona Gherghe este o figura cunoscuta telespectatorilor din Romania, care o urmaresc de luni pana vineri la emisiunea „Acces Direct”, pe care o prezinta…

- Liviu Teodorescu a prezentat-o intr-un sfarșit pe iubita lui, Iulia, cu care se iubește inca din liceu. Blondina a studiat Dreptul, a facut și doua mastere, iar acum este la masterat, dar muncește in același timp. Vrea sa fie “energia care intoarce roata”. “Am terminat Dreptul la Universitate, doua…

- " Le-am cerut tuturor liderilor europeni ca atunci cand vor informații sa le ceara de la Guvernul Romaniei, sa ia informații corecte, pentru ca au existat foarte multe dezinformari și acest lucru a facut ca opinia in ceea ce privește Romania sa fie una nepliata pe realitate. In același timp, punctual,…

- Anastasia Cecati, tanara actrița asasinata cu o violența ieșita din comun, a aparut intr-un serial din Romania, care face furori in randul telespectatorilor. Vedeta de peste Prut a jucat intr-un episod din sezonul doi, intitulat „Nimfele”. Ipostazele in care artista era au facut ca ea sa nu treasca…

- La mai puțin de 24 de ore dupa ce CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a dezvaluit ca Ana Baniciu și Smiley și-au dat mesaje nepotrivite, Gina Pistol a vorbit despre acest subiect. Prezentatoarea de la „Asia Express” a marturisit ce parere are despre gestul fiicei lui Mircea Baniciu, dar și cum este…

- Moartea violenta a actriței Anastasia Cecati i-a șocat pe toți apropiații, care o plang cu inima sfașiata de durere. Printre aceștia se numara și Ramona Gabor, care le-a impartașit fanilor ca revine in Romania de urgența. Frumoasa romanca a facut publice mai multe poze din aeroporturile prin care a…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, revine cu o noua mega-exclusivitate, dupa ce ieri v-am dezvaluit ca Liviu Varciu s-a desparțit de Anda Calin! Am aflat motivul separarii, și anume noua iubita a prezentatorului de la Antena, pe numele ei Roxana Niculae. Va prezentam in exclusivitate și primele imagini…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va dezvaluie astazi o mega-bomba din showbiz: Liviu Varciu s-a desparțit de Anda Calin! Cei doi locuiau in vila artistului, din zona Baneasa, insa Anda a parasit locuința in urma cu doua saptamani, susțin sursele noastre. (VEZI ȘI: Fosta iubita a lui Liviu Varciu…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, primele imagini cu Mircea Negulescu, realizate la scurt timp dupa ce a fost acuzat de Vlad Cosma si Sebastian Ghita ca ar fi fabricat probe in diverse dosare. Exclus din magistratura, procurorul “Portocala” are un traseu pe care il…

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , v-a dezvaluit in exclusivitate motivul pentru care Anca Lungu si-a dat demisia de la "Observator", si anume faptul ca are un nou iubit milionar si ca se pregateste sa se casatoreasca pentru a treia oara, tot noi publicam si primele imagini cu fosta prezentatoare…

- Scandal imens cu un actor cunoscut, promovat intens de catre cei de la Antena 1. Acesta este acuzat de fosta iubita ca ar fi rupt-o in bataie. Mihaela Gheorghita, de profesie nutritionist, a avut o relatie de un an si jumatate cu un cunoscut actor din Romania, Nae Nicolae. Acesta este renumit pentru…

- Razvan și Dani și-au facut planuri pentru pensie. Prieteni de cand invațau sa zica “rau, rațușca, ramurica” – adica de pe la doi ani și jumatate, ne-a lamurit Razvan -, prezentatorii emisiunii matinale de la Antena 1 au acum, la 37 de ani, peste 34 de cand sunt nedesparțiți și vor ca anii batraneții…

- Stirea ca fostul international roman Gabi Popescu, sotul Crinei Abrudan, a fost audiat la DIICOT a facut inconjurul site-urilor si televiziunilor din Romania in urma cu doua zile. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va ofera, in exclusivitate, detalii incendiare despre acest caz. Ceea ce s-a publicat…

- Stefan Lungu, fostul sot al Ancai Lungu, prezentatoarea Antenei 1, vrea sa-si refaca viata alaturi tot de o vedeta tv! Dupa ce-a dat tarcoale mai multor zane de la Digi 24 si UTV, fara prea mari sanse de reusita insa, ex-consilierul personal al Elenei Udrea, principalul martor denuntator in dosarul…

- Irina Rimes a divortat in vara anului trecut de Andi, barbatul cu care a trait timp de mai multi ani o frumoasa poveste de dragoste. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat adevaratul motiv care a dus la divortul cantaretei, dupa numai cateva luni de mariaj. Barbatul si-a lasat insarcinata iubita…

- Diana Roibu si Dorin Cocos s-au casatorit la numai cateva luni de la divortul omului de afaceri de Elena Udrea, scrie cancan.ro. Cei doi au avut parte de o nunta de vis la Palatul Snagov, insa casnicia nu a durat prea mult. Omul de afaceri a fost arestat preventiv in Dosarul Microsoft, iar la intoarcerea…

- Anca Lungu, aflata deja la al doilea divort, ultimul de Stefan Lungu, urmeaza sa se casatoreasca din nou. Potrivit cancan.ro, vedeta Antenei 1 a anuntat conducerea postului TV pentru care lucreaza ca va parasi domeniul televiziunii, ea fiind acum, potrivit acelorasi surse, in preaviz. Sefii Antenei…

- Ruby a intarziat la o emisiune de televiziune și a explicat ce a pațit. Ruby, care anul trecut a fost atacata de o tanara artista din punct de vedere profesional , este una dintre cele mai nonconformiste artiste de pe scena muzicala din Romania. Ruby, care marturisea deschis ca nu este adepta intreținerii…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , dezvaluie o mega-bomba din televiziune! Anca Lungu, una dintre super-vedetele Antenei 1, a anuntat ca demisioneaza, sursele noastre afirmand ca prezentatoarea TV doreste sa inceapa o noua viata cu un milionar grec. ( NU RATA, AICI: Niciodata n-ai mai vazut-o asa…

- Dupa numeroase zvonuri si incertitudini, cel mai iubit show din Romania „Mireasa pentru fiul meu” revine dupa o pauza de cateva luni bune. Mirela Boureanu Vaida se intoarce la carma emisiunii ce a facut-o celebra! Anuntul a fost facut de cei de la Antena 1! E oficial! Cel mai iubit reality-show de matrimoniale…

- Invitata in emisiunea lui Mihai Gadea de la Antena 3, Dana Grecu a dat publicului o veste neașteptata. Ea a spus ca divorțeaza de soțul ei dupa aproape 20 de ani de casnicie și doi copii impreuna. Imediat a ieșit la iveala faptul ca soțul ei, Bogdan Grecu, are o noua iubita, Ioana Toma. Atat Bogdan,…